محاولات مصرفي التوفير والتسليف الشعبي للعدول عن شرط «المكوث» لقروض ذوي الدخل المحدود أخفقت .. و«المركزي» يلوح بالعقوبات!

لم يوافق مصرف سورية المركزي على مقترحات مصرفي التوفير والتسليف الشعبي باستثناء قروض ذوي الدخل المحدود من شرط رصيد المكوث أو أن يكون هذا الرصيد لسنة لاحقة بدلاً من سنة سابقة، بما يمكن للمصرف من خلاله منح القرض مع الاحتفاظ بمبلغ 25 ألف ليرة كوديعة لعام لاحق واعتبارها رصيد مكوث طبقاً لما اشترطه المركزي.

وفي تفاصيل كتاب «المركزي» الذي تضمن عدم الموافقة فإن مجلس النقد والتسليف ارتأى الموافقة على استمرار مصرفي التسليف الشعبي والتوفير بمنح القروض الشخصية (قروض الدخل المحدود) ضمن تعليماتها الحالية بما يتوافق مع القرار 52 وخاصة لجهة تطبيق رصيد المكوث المعرف بموجب القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، وتوجيه مصرفي التسليف الشعبي والتوفير بتمويل أصحاب المهن والحرف بما يتوافق مع أحكام القرار 52 وذلك انسجاماً مع رفع الكتلة التسليفية للعملية الإنتاجية،

إضافة لاعتبار منح تسهيلات ائتمانية خارج ضوابط القرار 52 وخاصة معيار رصيد المكوث مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة لتصحيحها والمساءلة عنها وفرض ما يلائم من إجراءات بحق المصرف المخالف وفق ما تنص عليه المادة 4 من أحكام لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية المقرة بقرار مجلس الوزراء 5727 الخاصة بذلك.

بينما تضمن كتاب المركزي الموافقة على استثناء التسهيلات الائتمانية الشخصية (قروض الدخل المحدود) الممنوحة للعسكريين من معيار رصيد المكوث الذي اشترطه القرار 52.

من جانبه سارع مصرف التسليف إلى إنجاز تعليمات جديدة للإقراض تطبق في كل فروع التسليف الشعبي العاملة في القطر مع الالتزام بكتاب وتعليمات البنك المركزي وقرار مجلس النقد التسليف كما ورد دون أي تعديلات، حيث اشتملت التعليمات التي تخص العاملين المدنيين في الدولة أن تطبق الضوابط والشروط المحددة بالتعليمات والتعاميم الصادرة بخصوص استئناف منح قروض الدخل المحدود،

على أن يضاف إلى الأوراق الثبوتية المطلوب تقديمها للحصول على قرض الدخل المحدود، وثيقة تبين رصيد المكوث للحسابات المفتوحة له أو شهادات الاستثمار أو شهادات الإيداع والصادرة عن فروع المصارف العاملة في القطر سواء كان مصرفنا أو المصارف الأخرى والمحسوب خلال مدة سنة تسبق تاريخ تقديم طلب المتعامل وفق الصيغة المعرفة من مصرف سورية المركزي، وأنه يحتسب وسطي فوائض السيولة اليومية عن الحد الأدنى لأيام عمل الشهر السابق ويطبق على النسبة في الشهر اللاحق وسيتم الاحتساب من الإدارة العامة، ويمنح قرض الدخل المحدود بمقدار 20 ضعف رصيد المكوث أو النسب المحددة لمنح العميل الواحد مع الأخذ بالحسبان نسبة الـ40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع للعامل مضافاً إلية التعويضات الثابتة ومنزلاً من هذه النسبة الالتزامات المالية التي رتبها العامل على نفسه أيهما أقل.

وأشار إلى أنه يمكن رفع مضاعف رصيد المكوث عشرة مستويات إضافية إلى 30 ضعفاً إذا حقق العميل خلال السنوات من 2011 ولغاية 2015 رصيد مكوث في سنتين متتاليتين أعلى من رصيد المكوث المحتسب للسنة قبل التسهيل، كما انه لا يستفيد العامل الذي ليس لديه حساب مفتوح أو شهادة استثمار أو شهادة إيداع لدى مصرفنا أو لدى إحدى المصارف الأخرى العاملة في القطر من الحصول على قرض.

بينما تضمن تعميم إدارة التسليف الشعبي لفروعها أن تمنح قروض الدخل المحدود للعسكريين وفق الآلية المطبقة حالياً ووفق الضوابط والشروط المعتمدة والمحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وأن تستثنى القروض الممنوحة للعسكريين من تطبيق معيار رصيد المكوث.

الوطن

شام تايمز

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