رونالدو أفضل لاعب بالعالم .. جمهور سيلتيك الأسكتلندي أفضل جمهور .. جيانلويجي بوفون أفضل حارس مرمى .. زيدان أفضل مدرب 2017 .. أوليفر جيرو أجمل هدف

حصد اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في العالم من الإتحاد الدولي (فيفا) في حفل جوائزه The Best.

وتوج كريستيانو رونالدو بالجائزة بعد مساعدته الكبيرة لريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكأسي السوبر الإسباني والأوروبي.

وفاز رونالدو بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصدها العام الماضي أيضًا، متفوقًا على الأرجنتين ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، وقام الأرجنتيني دييجو أرماندو ماردونا، والبرازيلي رونالدو بتسليم كأس الجائزة للاعب البرتغالي.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك في جعبته 4 كرات ذهبية، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

وسلم الجائزة للدون البرتغالي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، وأعلن عن فوزه الأسطورتان الأرجنتينية مارادونا والبرازيلي رونالدو.

وتنافس رونالدو مع النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار.

وجاءت بقية الجوائز على النحو التالي:

أفضل لاعبة في العالم

ليكا مارتنز – لاعبة منتخب هولندا ونادي برشلونة

فريق فيفا 2017

حارس المرمى: بوفون

الدفاع: مارسيلو، داني ألفيس، راموس، بونوتشي

الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، أنييستا

الهجوم: نيمار، كريسيتانو رونالدو، ميسي

جائزة الفيفا للعب النظيف

فاز بها فرانسيس كونيه

قصته تتلخص في إنقاذ 4 من زملائه على أرض الملعب حتى الآن، خلال مباريات كرة القدم

أفضل مدربة كرة قدم نسائية

سيرينا بيجمان – مدربة منتخب هولندا للسيدات

وتنافست مع نيلز نيلسن – مدرب سيدات الدنمارك جيرارد بريشير – مدربة نادي ليون الفرنسي

جائزة الفيفا لأفضل جمهور

جمهور سيلتيك الأسكتلندي أفضل جمهور في العالم.

وتنافس على الجائزة بوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاجن الدنماركي.

جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

جيانلويجي بوفون – حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الإيطالي

وتنافس على الجائزة مع

مانويل نوير – حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني

كيلور نافاس – حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا

زيدان أفضل مدرب 2017

حقق زيدان الجائزة بعد قيادته ريال مدريد في موسم استثنائي، حيث حقق لقب دوري الأبطال والليحا وأندية العالم والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي.

وتنافس على الجائزة مع

المدرب الإيطالي مارسميليانو اليجري – مدرب يوفنتوس الإيطالي

المدرب الإيطالي انطونيو كونتي – مدرب تشيلسي الإنجليزي

أوليفر جيرو يفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف

فاز النجم الفرنسي ولاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأجمل هدف، بعد أن تنافس في المرحلة الأخيرة مع اللاعبة ديانا كاستيلانوس واللاعب اوسكارين ماسولوكيس.

نيمار يخالف رونالدو وميسي

على العكس من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حرص الضلع الثالث المنافس على جائزة أفضل لاعب البرازيلي نيمار، على إجراء اللقاءات الصحفية والتقاط الصور التذكارية مع المعجبين.

نيمار تحدث باقتضاب، وقال: “إنه لشرف لي أن أكون ضمن الثلاثة المتنافسين على الجائزة، زميلي السابق في برشلونة ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

استقبال الأبطال لرونالدو

حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال الأبطال عند وصوله قاعة الحفل، وذلك باعتباره المرشح الأول للفوز بالجائزة.

ووضحت على رونالدو الثقة، ورفض الإدلاء بأي حديث عند طلب الصحفيين ذلك منه.

ترحيب حار لمارادونا بميسي

رحب الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، بشكل خاص بمواطنه ليونيل ميسي، خلال حضورهما الحفل، وغلب الحديث الودي على لقائهما المقتضب على هامش الحفل.

الفيس .. مميز دائما

رغم الطابع الرسمي على الحفل، والتشدد بمواصفات الملابس التي يرتديها الحضور، أصر النجم البرازيلي داني الفيس، أن يكون حضوره مختلفا من خلال ملابسه، وعرف عن الفيس الطرافة في الكثير من المواقف.

هاري كين يتمنى

خلال حضوره للمشاركة في حفل الأفضل، قال نجم المنتخب الإنجليزي ونادي توتنهام هاري كين إنه، إنه يأمل أن يكون على منصة الأفضل العام المقبل، بعد أن احتكرها رونالدو وميسي ونيمار الموسم الحالي.

وأضاف: كانت بداية رائعة لي هذا الموسم وأتمنى الاستمرار في التحسن، إن وجودي في الحفل يشعرني بالفخر، أريد أن أكون من بين الأفضل العام المقبل، وأريد التحسن كل عام، لقد وضع ميسي ورونالدو معيارا لهذا الجائزة، وعلينا أن نسير عليه لنكون الأفضل.

رسام برشلونة يثبت حضوره

حظي حضور نجم وسط برشلونة الإسباني اندريس انييستا، باهتمام كبير، حيث ينافس النجم الإسباني على الحضور ضمن قائمة لاعبي العام.

وصول ميسي

وصل إلى مقر الحفل، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب إلى جانب رونالدو ونيمار.

نجم برشلونة الإسبانية وصل برفقة زوجته انتونيلا.

مارسيلو مع عائلته

وصل النجم البرازيلي ومدافع ريال مدريد الإسباني مارسيلو إلى مقر الحفل، برفقه زوجته وطفليه، ويعتبر مارسيلو أحد المرشحين ضمن فريق العام 2016.

توقعات لامبارد

تحدث الأسطورة الإنجليزية فرانك لامبارد عن توقعاته للفائز بجائزة الأفضل، وقال إنه يدعم كريسيتانو رونالدو بعد الموسم الاستثنائي الذي خاضه وتوج فيه بالعديد من البطولات.

واستبعد لامبرد فوز المدرب الإيطالي انطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي بالجائزة، رغم الموسم الرائع الذي توج فيه بلقب البريميير ليج.

لوكا مودريتش يدعم كريستيانو

استغل نجم ريال مدريد الإسباني، اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش حضور حفل الأفضل باعتباره واحدا من المرشحين لتشكيلة العام، لدعم زميله في الفريق كريستيانو رونالدو، وقال مودريتش في تصريحات صحفية قبل قليل: “كريستيانو لاعب مدهش وشخص مدهش ونحن سعداء كونه في فريقنا..في الوقت الراهن هو الافضل بلا شك”.

كما تحدث مودريتش عن إنجازات ريال مدريد المذهلة في 2016 بالقول: “كان موسما مدهشا بالنسبة لنا. لم نتمكن من طلب المزيد.”لقد كانت أول بطولة لليجا لمدة خمس سنوات، وقد أحرزنا تقدما جيدا هذا العام.

“كانت رحلة مذهلة بالنسبة لنا، ونحن سعداء للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

مدرب رونالدو..احترم ميسي

قال لازلو بولوني مدرب رونالدو في سبورتنج لشبونة في حوار مع موقع الفيفا حول خياراته للفائزين بالجائزة: قلبي يميل لكريستيانو رونالدو، لكن لدي احترام كبير لليونيل ميسي.

زيتا جونز مشجعة لسوانزي

حضرت الممثلة العالمية كاترين زيتا جونز لمقر الحفل، وصرحت بأنها تشجع فريق سوانزي سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي، وشرحت ذلك بأنها ولدت في المدينة وتشجع الفريق قبل صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنها استغربت من أشكال اللاعبين الذين وصفتهم بأنهم كعارضي الأزياء بسبب أجسامهم الممشوقة.

أنشيلوتي وسط الشائعات

وصل المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي لقاعة الحفل، حيث يمر حاليا بفترة استراحة بعد عزله من تدريب بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط اسم انشيلوتي حاليا بتدريب فريق ايفرتون خلفا للمدرب الهولندي كومان، وكذلك ليستر سيتي خلفا للمدرب المعزول شيكسبير.

وصول النني

وصل النجم المصري ولاعب ارسنال الإنجليزي محمد النني، لحضور حفل جوائز الأفضل.

مارادونا يصل مقر الحفل

وصل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا لقاعة حفل الأفضل، حيث سجل حضوره في لندن بالأمس بمتابعة قمة توتنهام مع ليفربول، وتم تكريمه بين شوطي المباراة على ملعب ويمبلي.

نجم التنس موراي يختار أفضل اللاعبات

حدد نجم التنس البريطاني اندريه موراي أفضل ثلاثة لاعبات على الترتيب

كارلي لويد

دينا كاستيانوس

ليكي مارتينس

كلوفيرت وخوليت وشمايكل في الحفل

وصول اسطورة الكرة الهولندية ونادي برشلونة الإسباني باتريك كلوفيرت، وحارس المرمى الدنماريك الأسطوري بيتر شمايكل، والد حارس مرمى ليستر سيتي كاسبر شمايكل.

وصول رانييري

وصل المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري رفقة زوجته لمكان الحفل، حيث شارك في التصويت على جوائز الأفضل للموسم الحالي، بعد أن فاز بجائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي.

مدرب بيرنلي أول الواصلين

وصل مدرب فريق بيرنلي الإنجليزي سين ديتش إلى مقر الحفل، ليكون أول المدربين الواصلين للمشاركة في هذا الحدث المنتظر.

تشكيلة الفيفا المثالية

من المتوقع أن يتم خلال الحفل الإعلان عن التشكيلة المثالية التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2017 على النحو التالي

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع: داني ألفيس – سيرجيو راموس – ليوناردو بونوتشي – مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – أندريس إنيستا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – نيمار.

5 من نجوم ريال مدريد في التشكيلة المثالية

رود خوليت مع مقدم الحفل

نشر نجم الكرة الهولندية السابق رود خوليت، صورة مع النجم الإنجليزي ادريس البا الذي سيقوم بتقديم حفل جوائز الأفضل، وكتب على صفحته عبر موقع تويتر: مع الممثل العظيم..

وسيقوم البا بتقديم الحفل، إلى جانب الويلزية ليلى أنا لي.

رانييري يفتخر

كتب المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري على موقع الجائزة: إنه من الفخر لي أنني كنت أحد الفائزين بالجائزة الموسم الماضي.

وكان رانييري فاز بجازة أفضل مدرب بعد أن قاد فريق ليستر سيتي لمعجزة كروية بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى

– مانويل نوير: حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.

– جيانلويجي بوفون: حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الإيطالي

– كيلور نافاس: حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا.

نيمار هنا

نشرت صفحة جوائز الأفضل على تويتر، صورة للنجم البرازيلي نيمار، وعنونتها بـ “نيمار هنا” كناية عن وصول نجم باريس سان جيرمان صاحب الصفقة الأغلى في العالم حتى الآن، للمشاركة في الحفل.

توتي..إنهم مخلوقات فضائية

قال أسطورة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي، إن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم 2017 كريسيتانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار، هم فضائيون، ولا تجوز مقارنتهم باللاعبين الآخرين.

وكان توتي أعلن اعتزاله اللعب الموسم الماضي بعد أن قضى عمره في صفوف نادي روما الإيطالي.

زيدان بعد جائزة أفضل مدرب: أمر تجاوز توقعاتي

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أمام الجمهور المتواجد في حفل جوائز “الأفضل”، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الإثنين.

وفاز الفرنسي زين الدين زيدان، بجائزة أفضل مدرب في العالم للمرة الاولى في تاريخه كمدرب، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال زيدان في حديثه أثناء استلامه الجائزة: “هذه الكأس لكرة القدم، إنه شرف لي أن أتواجد وسط هؤلاء النجوم، إنه شيء خاص للغاية، لم أكن أعتقد أنني سوف أجد نفسي في مثل هذا الوضع وأن أفوز بمثل هذه الكأس”.

وأضاف في تصريحاته: “ماسيمو أليجري (يوفنتوس) وأنطونيو كونتي (تشيلسي) مدربان كبيران أيضًا”.

وتابع: “زوجتي أنا أحبك كثيرًا، كنت دائمًا إلى جانبي.. فرصة تدريب هذا النادي عظيمة، فتواجد كريستيانو رونالدو ومارسيلو وتوني كروس ولوكا مودريتش أمر رائع للغاية، لدي كل الظواهر هنا”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes