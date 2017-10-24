اتصل ليعزيها بمقتل زوجها .. فنسي اسمه!

قالت ماييشا جونسون، أرملة الرقيب “لا ديفيد جونسون” الذي كان بين أربعة جنود أميركيين قتلوا في النيجر، إن الرئيس دونالد ترمب حاول جاهداً تذكر اسم زوجها عندما اتصل بها لتقديم تعازيه

وحاول ترامب جاهداً تذكر اسم الجندي الأميركي الذي قتل في كمين بالنيجر عندما اتصل بأرملته لتقديم التعازي لها ما تسبب ببكائها، بحسب ما ذكرت السيدة لشبكة “ايه بي سي” الاثنين.

وقالت ماييشا جونسون، أرملة لا ديفيد جونسون، “نعم، قال الرئيس إنه (الجندي) كان مدركاً لما أقدم عليه (عندما ذهب إلى النيجر) ولكن ما حصل مؤلم بجميع الأحوال، جعلني أبكي لأنني شعرت بالغضب من نبرته ومن الطريقة التي قال بها ذلك”.

وأضافت أن ترمب “لم يتمكن من تذكر اسم زوجي. الطريقة الوحيدة التي مكنته من تذكره هي عندما أخبرني أن التقرير بشأن زوجي موجود أمامه وعندئذ فقط قال لا ديفيد”.

من جهته، سارع ترامب الى الرد عبر موقع “تويتر” حيث كتب “أجريت محادثة مليئة بالاحترام مع أرملة السرجنت لا ديفيد جونسون، وذكرت اسمه من البداية دون أي تردد!”

وقالت السيدة الحامل بطفلهما الثالث إنها سمعت ترمب “يتلكأ في محاولته تذكر اسم زوجي وهو ما آلمني كثيرا حيث كان زوجي هناك وخاطر بحياته للقتال من أجل بلدنا، فلماذا لا يمكنك تذكر اسمه؟” وأضافت أن ذلك “أزعجني وجعلني أبكي أكثر لأن زوجي كان جنديا رائعا”.

وكان جونسون بين أربعة جنود أميركيين قتلوا في كمين نفذه مسلحون في 4 تشرين الأول/ اكتوبر في النيجر، حيث يتواجد مقاتلو تنظيم الدولة.

وأعيد جثمانه إلى الولايات المتحدة في 17 تشرين الأول/ اكتوبر.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes