زيدان يتلقى صدمة.. وحكيمي المستفيد الأكبر

تلقَّى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، صدمة كبيرة بشأن مرض المدافع الدولي للفريق، الإسباني داني كارفاخال.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الأحد، إنّ كارفاخال، لن يتمكَّن من العودة سريعًا، لمباريات فريقه، خلال الفترة المقبلة، ما يجعل النادي الملكي دون ظهير أيمن سوى المغربي أشرف حكيمي.

وأوضحت الصحيفة، أنّ التقارير الطبية الأخيرة لكارفاخال، تشير إلى تأخر غيابه لأجل غير مسمى.

كانت آخر مشاركة لكارفاخال مع ريال مدريد، أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، قبل شهر تقريبًا.

واكتشف الأطباء، إصابة اللاعب ذو الـ25 عامًا بالتهاب في غشاء التامور المحيط بالقلب، وخضع منذ مباراة بوروسيا دورتموند، لراحة سلبية.

وسيكون المغربي حكيمي، الذي شارك في مباراتين رسميتين بقميص الريال بالليجا، ومباراة توتنهام بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، هو المستفيد الأكبر من غياب كارفاخال.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أنّ ريال مدريد يتابع ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن لريال سوسييداد، إلا أنَّ ضمه مرتبط بموافقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتقييمه للمغربي أشرف حكيمي.

وأفادت التقارير أنَّ التفكير في ضم أودريوزولا، 21 عامًا، يتماشى مع سياسة رئيس الملكي فلورنتينو بيريز التي تهدف إلى ضم مواهب شابة دولية واعدة، خاصة وأنّ قيمة فسخ العقد 40 مليون يورو.

كووورة

شام تايمز

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