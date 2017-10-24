فالفيردي يتحدث عن سواريز وكوتينيو وكريستيانو رونالدو

ظهر الإسباني إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه غدًا الثلاثاء في كأس ملك إسبانيا أمام مورسيا في الدور الأول من البطولة.

وقال فالفيردي في حديث نقلته صحيفة “أس” الإسبانية: “مباراة معقدة بكل تأكيد، يجب أن يكون الجميع في حالة ذهنية جيدة، إنها صعبة بسبب اختلاف الأوضاع، نعلم أن مورسيا فريق تاريخي ولكنه في موقف غير جيد حاليًا”.

وسئل فالفيردي عن منح الفرصة للاعبي الفريق الثاني، حيث قال: “نعم، لكن علينا أن نكون حذرين مع اللوائح، هناك سبعة لاعبين من الفريق الأول يجب أن يكونوا معنا، ونأمل تحقيق الفوز بشكل جيد”.

وعن اللاعب الواعد أرنايز قال: “إنه مستعد للمشاركة، ونحن دائمًا نرصد أفضل اللاعبين في الفريق الثاني، إنه سريع ويعطي تمريرات جيدة، نريده أن يستمر في النمو والتطور”.

وعن أردا توران وأليكس فيدال أكد المدير الفني أنهما لن يشاركا في المباراة، حيث قال: “أردا عانى من انتكاسة يوم السبت في الكاحل، وأليكس لا يزال لديه بعض المشكلات الصحية”.

وتطرق للحديث عن لويس سواريز الذي يعاني في الفترة الأخيرة من قلة التهديف حيث قال: “غدًا سيحصل على الراحة، سبق وأن ناقشنا ذلك، سوف أقلق لو لم يحصل على الفرص، لويس لاعب مهم لنا في كل مباراة وأنا لست قلقًا”.

وحول اعتبار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد المرشح الأبرز لحصد جائزة الأفضل من الفيفا، أجاب بكلمات قصيرة وقال: “لا أعرف”.

وتحدث المدير الفني للبلوجرانا عن نظام كأس ملك إسبانيا الذي يعتمد على نظام مبارتي الذهاب والإياب وقال: “لن نواجه مشكلة في حال كان النظام مباراة واحدة، ولكن نحن نحترم الشكل الحالي”.

وعن توماس فيرمايلين مدافع الفريق قال: “إنه يتدرب بشكل جيد وأنا سعيد بأدائه، صحيح أنه لا يشارك وبالنسبة له الأمر ليس بسيطًا، من الصعب وضع 4 مدافعين في القائمة، ولكن عليه أن ينتظر الفرصة”

وحول إمكانية انضمام البرازيلي كوتينيو نجم ليفربول في الميركاتو الشتوي قال: “إذ كان هناك اهتمام بأي لاعب سواء كان كوتينيو أو غيره، فأنا لن أتحدث عن ذلك على الهواء مباشرة”.

كما سئل عن حقيقة تعرض النادي لحالة اكتئاب بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان وقال: “هذا الوضع أضر بنا، كان هناك الكثير من الضوضاء، أنا أنظر للملعب، وعلينا أن نتعلم مما حدث في كأس السوبر والخسارة أمام ريال مدريد”.

وبشأن تصريح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في جيله قال فالفيردي: “هذا رأيه، ماذا سأقول”.

كووورة

شام تايمز

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