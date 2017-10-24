سيريلانكا : قرويون يبذلون جهداً خرافياً لإنقاذ فيل من الغرق

بعدما ظل عالقاً في المياه لأكثر من تسع ساعات، نجح قرويون وعاملون تابعون لهيئة الحياة البرية في إنقاذ #فيل سقط في قناة مائية في #سريلانكا .

وحاول الفيل الخروج من المياه العميقة دون جدوى، ما دفع السكان المحليين إلى مد يد العون له.

وبدأت عملية حثيثة لإنقاذ حياة الحيوان الضخم من المياه العميقة، باستخدام الحبال والإطارات، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويعتقد بأن الفيل سقط في القناة ليلة الإثنين الماضي وظل محتجزاً فيها حتى شاهده أحد القرويين صباح اليوم التالي.

وفي نهاية المطاف تمكن المنقذون من انتشال الفيل حيث شوهد وهو يخرج من المياه بعد شده بالحبال، ويشق طريقه إلى اليابسة وسط صرخات الابتهاج من المنقذين، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

شام تايمز

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