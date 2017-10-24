السعودية : مسنة تقتحم مصرفاً شهيراً و تحاول طعن أحد موظفيه !

قالت وسائل إعلام سعودية، إن سيدة مسنة اقتحمت مصرفاً شهيراً في منطقة جازان في السعودية، يوم الأحد، محاولة ارتكاب جريمة قتل بحق أحد موظفي البنك.

واقتحمت المسنة المصرف برفقة مسن آخر ،وحاولت طعن موظف بسلاح أبيض بعد خلاف نشب بينهما، قبل أن يلقي عناصر الأمن القبض عليها.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن السيدة المسنة اتهمت الموظف بالاستيلاء على ضمانها الاجتماعي، ولم تنتظر توضيح الوضع الحالي لحسابها، وقامت بإخراج سكينها محاولة الاعتداء على الموظف.

ونقلت عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان “النقيب نايف بن عبد الرحمن حكمي” أن المصرف الذي شهد واقعة اقتحام المسنة ليس لديه أي مطالبات بهذا الخصوص، مشيراً إلى نهاية الحادثة.

وأوضح الحكمي أن المسنة كانت تعتقد بأنها في الضمان الاجتماعي عندما كانت تردد سرقة مستحقاتها من الضمان .

شام تايمز

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