الممثلة التركية هانده أرتشيل تترك حبيبها لترتبط بصديقه المقرب !

صرحت الممثلة التركية هانده أرتشيل، المعروفة باسم “حياة” في مسلسل “الحب لايفهم من الكلام”، أنها على علاقة عاطفية مع محمد دينتشلار، وهو الصديق المقرب لحبيبها السابق الممثل أكين مارت.

وقالت هانده (24 عاماً)، إنها لن تهرب كما يفعل عدد من النجوم، بل إنها تعترف بعلاقتها، مشيرة أنها تسير على نحو جيد وأنهما سيظهران مع بعض قريباً.

وأشارت الصحافة التركية أن الممثلة قضت عطلة الصيف مع حبيبها الجديد، محمد دينتشلار، في العاصمة التشيكية براغ، وفق ما ذكر موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وكانت هانده على علاقة مع صديق حبيبها السابق أكين والذي انفصلت عنه بعد مرور سنة ونصف على علاقتهما.

وكان مارت قد صرح أن علاقته بهانده انتهت قبل 6 أشهر، وأنه لا يعرف سبب انفصالها عنه، مشيراً أنه قطع علاقته بصديقه المقرب، وتمنى لهما السعادة مع بعضهما.

شام تايمز

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