فيديو مسرب يكشف أحدث اختراعات ” آبل “

نشر رجل الأعمال مكاليستر هيغنز في صفحته على #تويتر شريط فيديو أكد أنه لأحدث أجهزة #آبل التي تتعلق بأنظمة القيادة الذاتية للمركبات.

فبعد مرور مدة على إعلان شركة آبل الأمريكية عن نيتها إطلاق سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة التي كانت تطورها ضمن مشروع “تيتان” والذي تعثر عدة مرات، يأتي الفيديو الذي نشره مكاليستر هيغنز ليؤكد إصرارها على متابعة هذا المشروع.

وفي تعليق على الفيديو نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن موقع TechCrunch: “استطاع الخبراء أن يلاحظوا على هذا الجهاز 12 كاميرا وماسح ضوئي يمكنها أن تعطي صورة ثلاثية الأبعاد لمحيط السيارة.. هذه خطوة علمية متقدمة بالنسبة لآبل”.

تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام كانت قد تحدثت منذ مدة عن نية آبل إطلاقها لسيارتها الكهربائية ذاتية القيادة عام 2019، لكن الخبراء في الشركة أكدوا عدة مرات مؤخرا أنهم يركزون على تطوير جهاز قادر على التحكم بحركة السيارات يمكن تركيبه على سيارات من تطوير شركات أخرى.

شام تايمز

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