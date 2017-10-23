المغنية المغربية دنيا بطمة : الغناء حرام و سأطلب التوبة من الله

فاجأت الفنانة المغربية المعروفة، #دنيا_بطمة ، متابعيها بتصريح مثير قالت فيه إن “الفن حرام، ولكنها تظل أحسن من كثيرين، ولا تنسى الله الذي ستطلب منه التوبة في يوم من الأيام”.

وقال بطمة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على #سناب_شات وجهتها لجمهورها: “صحيح أنني أغنّي وفنّانة وإنه حرام، أغني أحسن من الكثيرين، لكن لا أنسى الله سبحانه الذي أطلب منه التوبة في يوم من الأيام، أغني لكن لا أظلم أحداً ولا أمثّل على أحد، عفوية وطيبة، لا تهمني الدنيا والناس، أكثر ما تهمني آخرتي ورب العالمين”.

وتابعت، بحسب ما اوردت قناة العربية السعودية: “أخيرا وليس آخرا، كان بإمكاني أن أكذب عليكم وأكون بارعة وأكسب شفقتكم، لكن تربيت على أنّي أكون حقانيّة وصادقة، لا أقول غير الصراحة ولو على قطع رقبتي، لكن لا يهمني البشر، يهمّني أن يكون رب العالمين معي”.

وتقيم الفنانة بطمة رفقة زوجها #محمد_ترك في البحرين، إلا أنها كثيرا ما تتردد على بلدها الأم المغرب، حيث أعلنت مؤخرا أن لديها مجموعة من المشاريع الشخصية، بعيدا عن الميدان الفني، كما أنها تحضّر لمفاجآت أخرى، وأوضحت أنها تعمل على إنجاز أوراق إدارية وعقارات، وأشياء لمستقبلها ومستقبل زوجها وابنتها، ولكنها تترك هذا الأمر مفاجأة، عدا عن أنها تعمل على إعداد منزل والديها بالأثاث والتجهيزات.

شام تايمز

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