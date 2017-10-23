لوحة فنية في شقة دونالد ترامب تثير جدلاً واسعاً ( فيديو )

يدور حاليا جدل واسع حول حقيقة امتلاك الرئيس الأمريكي، دونالد_ترامب ، للنسخة الأصلية من لوحة الرسام الفرنسي أوغست رينوار، في ظل ادعاء معهد شيكاغو للفنون امتلاكه للوحة الأصلية.

ويذكر أن لوحة رينوار (On The Terrace) كانت متواجدة في معهد شيكاغو للفنون منذ عام 1933، ولكن ترامب يؤكد حقيقة امتلاكه للنسخة الأصلية.

وتتواجد النسخة التي يمتلكها الرئيس الأمريكي، في شقته ببرج “Trump Tower” في ولاية نيويورك، حيث ظهرت في مقابلتين: مقابلة الرئيس المنتخب مع 60 Minutes، وخلال مقابلة أجرتها السيدة الأولى ميلانيا ترامب مع فوكس نيوز.

وفي حديث سابق أجراه الكاتب الأمريكي، تيم أوبراين، مع Vanity Fair، شرح كيف رصد اللوحة لدى ترامب على متن طائرته الخاصة وسأله عنها: “هل اللوحة أصلية؟”، وكانت إجابة ترامب: “نعم”.

وتابع تيم حديثه مع ترامب بالقول وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم: “دونالد، هذه ليست اللوحة الأصلية، لقد نشأت في شيكاغو ولوحة رينوار موجودة في معهد شيكاغو للفنون، وهذه ليست الأصلية”.

وأوضح أوبراين أن ترامب لم يوافقه الرأي، ثم انتقل إلى حديث آخر وواصل المقابلة، كما اعتقد أنه لن يناقش الأمر معه مرة أخرى.

ومع ذلك، عندما صعد أوبراين مع ترامب إلى الطائرة الخاصة للعودة إلى نيويورك، أشار الرئيس الأمريكي إلى اللوحة مرة أخرى، كما لو أن المحادثة السابقة لم تحدث قط، وقال ترامب: “كما تعلم، هذه لوحة رينوار الأصلية”، وهنا اختار أوبراين عدم الرد.

الجدير بالذكر، أن رينوار أنهى اللوحة عام 1881، وبيعت عام 1925 مقابل 100 ألف دولار لصالح السيدة آن كوبرون، وانتقلت للعرض عام 1933 بعد وفاتها.

شام تايمز

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