طائرة ركاب تصطدم بطائرة ” درون ” في سماء كندا !

اصطدمت طائرة الركاب “Beechcraft King Air 100” بمروحية مسيرة أثناء هبوطها في مطار_كيبيك الكندي.

وقالت صحيفة “ذي نيويورك تايمز” الأمريكية إن الطائرة قامت برحلة جوية من مدينة روين نوراند إلى مطار “جان ليساج” في كيبيك. وكان على متنها 6 ركاب عدا الطاقم. ولم يصب أحد نتيجة الحادث، وهبطت الطائرة بنجاح.

وقال ناطق باسم وزارة النقل الكندية إن بلاده لم تشهد من قبل حوادث جوية من هذا النوع (الاصطدام بدرون).

وأعلن وزير النقل الكندي مارك غارنو أن القانون يحظر استخدام الطائرات من دون طيار في منقطة محيطة بالمطار على مسافة 5.5 كيلومتر، مع العلم أن الدرون حلق على ارتفاع نحو 500 متر، ما يزيد 5 أضعاف عما هو مسموح به، وفقاً لقناة روسيا اليوم، وأضاف قائلا: “كان من الممكن أن يؤدي الحادث إلى كارثة”.

وقال غارنو إن القانون يقضي بفرض غرامة قدرها 25 ألف $ على الشخص المتسبب في الحادث، أو سجنه. لكن الشرطة الآن تبحث عن صاحب الدرون.

شام تايمز

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