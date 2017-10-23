الكويت : وفاة طفلة سورية دهساً بسيارة تقودها مواطنة كويتية

توفيت طفلة سورية دهساً، في منطقة الفنطاس، جنوب العاصمة الكويتة الكويت.

وقالت صحيفة “الآن” الكويتية، السبت، إن الطفلة سارة، البالغة من العمر سبعة أعوام، دهست عن طريق الخطأ، بسيارة كانت تقودها مواطنة كويتية.

وتقدم والد الطفلة السورية ببلاغ لمركز شرطة المنطقة، بتعرض ابنته للدهس من سيارة “جيب إنفينيتي”، وذلك عندما كانت تسير خلفه أثناء عبوره الشارع، حيث فوجئ بالسيارة ذات اللون الأبيض وقد دهستها.

وتوفيت سارة أثناء إسعافها إلى المستشفى، فيما تم إيقاف المواطنة الكويتية.

ولم تذكر الصحيفة لقب الطفلة، أو اسم المواطنة الكويتية.

شام تايمز

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