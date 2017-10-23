أزمة نيمار وكافاني تتكرر في الدوري الفرنسي

كرر لاعبا ليون، ماريانو دياز، وممفيس ديباي، أمام فريق تروا، اليوم الأحد، واقعة نيمار وكافاني في الدوري الفرنسي، خلال مباراة باريس سان جيرمان مع ليون.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن اللاعبين اختلفا على من سيقوم بتسديد ركلة جزاء، في الدقيقة 70 من المباراة.

وقبل ضربة الجزاء كان الهولندي ديباي، قد سجل هدفين لصالح ليون في شباك تروا، وسدد الركلة بالفعل ليسجل الهدف الثالث له في المباراة، والرابع لفريقه.

وتجدر الإشارة إلى أن ماريانو دياز، سجل الهدف الخامس لليون، في الدقيقة 90 من المباراة.

كووورة

شام تايمز

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