صورة: توتنهام يحتفي بمارادونا في ويمبلي

تواجد أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، في ملعب ويمبلي، بالعاصمة البريطانية لندن، والذي يستضيف، اليوم الأحد، قمة الجولة التاسعة من البريميرليج، بين توتنهام وليفربول.

ورحب توتنهام بمارادونا، الذي نزل لأرض الملعب، وتفاعل مع الترحيب الحار من الجماهير الإنجليزية، الحاضرة لمشاهدة القمة.

وقام دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، بمنح مارادونا قميص السبيرز الحالي، بالرقم 10، والذي يحمل اسم النجم الأرجنتيني السابق.

كووورة

شام تايمز

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