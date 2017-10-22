أول هاتف في العالم قادر على التحول إلى حاسب لوحي !

فيما تزال هواتف سامسونغ و آبل القابلة للطي مجرد مشاريع يجري تطويرها، قامت شركة “ZTE” الصينة بسبق تكنولوجي بطرح هاتف مميز قادر على التحول إلى حاسب لوحي.

يتكون الجهاز القابل للطي من المنتصف، والذي طرح كمنتج حصري لمستخدمي شبكات “AT&T” الأمريكية، من قسمين، كل منهما يحوي شاشة رقيقة الحواف بمقاس 5.2 بوصة ودقة عرض FullHD (1920/1080)”.

تعاون الخبراء في “ZTE” مع مطوري غوغل لتزويد هذا الهاتف المميز الذي أطلقوا عليه اسم “Axon M” ببرمجيات تعمل وفقا لنظام التشغيل “Android 7.1” الذي أثبت جدارته بالعمل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، بحسب قناة روسيا اليوم، ويمكنه من التعامل مع مختلف أنواع الملفات والجداول الرقمية التي غالبا ما يحتاجها أصحاب الشركات ورجال الأعمال في عملهم اليومي.

يمكِّن نظام “Dual mode, A/B” الموجود في الجهاز المستخدم من الاستفادة من شاشتيه في الوقت نفسه، لاستعراض الصور والخرائط أو مقاطع الفيديو على كامل مساحتيهما، أو يمكنه من فتح واستخدام برنامجين مختلفين على كل شاشة في نفس الوقت.

كما يساعد نظام “Mirror mode, A/A” المخصص للمشاهدة الجماعية، في عرض مقاطع الفيديو أو أي ملفات على شاشتي الجهاز وهو في حالة الطي، الأمر الذي يمكن أكثر من مستخدم من الاستفادة من الجهاز في وقت واحد.

زود الهاتف بمعالج Snapdragon، وذاكرة داخلية بحجم 46 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.

الجهاز مطروح حاليا لمستخدمي شبكات “AT&T” في الولايات المتحدة، ويمكن شراؤه بالتقسيط بمبلغ 725 دولارا، لكن الشركة المطورة أكدت أنه سيطرح في المستقبل للمستخدمين في أوروبا والصين واليابان.

شام تايمز

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