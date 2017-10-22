الاتحاد الإنكليزي يتخذ أول قرار بعد تطبيق قانون ” ادعاء السقوط “

بات لاعب كارلايل يونايتد شون ميلر، والذي جرى إدانته من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لإدعاء السقوط “الغوص”، أول لاعب يخضع للقانون الجديد لضبط محاولات الالتفاف على الحكام عبر إدعاء السقوط داخل الملعب.

وجرى إدانة ميلر بـ”خداع ناجح لحكم المباراة” بعد حصوله على ضربة جزاء منحت فريقه التعادل 3-3 مع ويكومب واندرز الثلاثاء الماضي، بدوري الدرجة الثانية الإنكليزي.

وفي حال تقبل اللاعب الاتهامات الموجهة ضد أو تم إثباتها فإنه سيتعرض للإيقاف لمدة مباراتين.

وذكر اتحاد الكرة الإنكليزي في بيانه: “الوقائع التي ترجح أن حكم المباراة قد تعرض للخداع من خلال فعل محاكاة يتم إحالتها إلى لجنة تضم حكم سابق، ومدرب سابق ولاعب سابق”.

وأضاف: “كل عضو باللجنة سيطلب منه مراجعة تسجيل الفيديو المتاح بشكل مستقل لتحديد ما إذا كانت واقعة خداع ناجح لحكم المباراة”.

وختم البيان بالقول: “فقط في حالة اجتمعت اللجنة على وجود مخالفة فإن اتحاد الكرة الإنكليزي سيفرض عقوبة”.

( DPA )

شام تايمز

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