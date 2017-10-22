الممثلة المصرية شيرين رضا : لا أتمنى أن أرى ابنتي عروس ( فيديو )

قالت الممثلة المصرية شيرين رضا ، طليقة الفنان عمرو_دياب ، إنها لا تريد رؤية ابنتها الوحيدة “نور” عروساً، موضحةً أنها لا ترى أن كل الناس عليهم أن يتزوجوا وأن يكون لهم المصير نفسه.

وتجد شيرين أن “الزواج والإنجاب” فكرة قديمة، مضيفةً: “علينا أن نتطور”. وأوضحت الممثلة أنها تريد أن ترى ابنتها سعيدة وهذا لا يتحقق ضرورةً بالزواج.

وفي رد على سؤال المذيعة لميس الحديدي، ببرنامج “هنا العاصمة”، قالت الممثلة المصرية إن هناك أموراً أهم من الحب، وإن ابنتها وإن أحبت، عليها أن تولي الأهمية لدراستها وعملها أكثر من الزواج.

وأشارت الممثلة إلى أن نور ( 27 عاماً)، تدرس حالياً لغة الإشارة؛ لأنّها تريد العمل في هذا المجال، بحسب ما ذكر موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، كما درست من قبلُ اختصاصات كثيرة، منها علم الأحياء، ودرست أيضاً في لندن إدارة أعمال وحضرت ماستر في التسويق.

وترى شيرين رضا أن العالم ليس بحاجة إلى زواج ينتج عنه أطفال أكثر؛ بل في حاجة إلى أن يدرس هؤلاء الأطفال وينتجوا ويخترعوا.

وعن علاقتها بعمرو دياب، قالت شيرين إنها مَن فشلَ في الزواج، وإنها لا تحتاج إلى التجربة أكثر من مرة حتى تثبت ذلك.

شام تايمز

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