ألمانيا : سائق يملأ خزاناً سرياً في سيارته بـ ” 1000 ليتر بنزين ” و يفر هارباً دون دفع ثمنه !

ألقت الشرطة الألمانية في مدينة نيتيتال (ولاية شمال الراين) القبض على رجل قام بتعبئة كمية ضخمة من البنزين في سيارته دون دفع ثمنها.

وذكرت صحيفة “فيستدويتشه تسايتونغ”، الخميس، أن الرجل قام في إحدى محطات الوقود بتعبئة حوالي 1000 ليتر من البنزين قيمتها 1600 يورو، ثم غادر دون أن يدفع ثمنها.

وبسبب الوزن الكبير في “الخزان السري” في سيارته، لم يتمكن من زيادة السرعة، حيث لحق به أحد عمال المحطة، وتمكنت الشرطة لاحقاً من إيقافه.

وعثرت الشرطة على الخزان السري في السيارة، كما أشارت إلى أن لوحاتها “مسروقة”، وأكدت اعتقال السائق، دون أن تكشف تفاصيل عن هويته.

المصدر : Westdeutsche Zeitung

شام تايمز

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