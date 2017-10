هكذا يمكنك تشغيل “يويتوب” في الخلفية

يعاني البعض من عدم القدرة على تشغيل الأغاني عبر “يوتيوب” أثناء العمل على الهاتف الجوال، لعدم القدرة على جعله يعمل في الخلفية.

وبحسب ” theverge”، هناك بعض الخطوات التي تتيح تشغيل “يوتيوب” في الخلفية على أجهزة “آندرويد” و”آي أو أس” عبر متصفحات الإنترنت “كروم” و”دولفين”.

خطوات التشغيل على “آندرويد” باستخدام “كروم”:

فتح رابط اليوتيوب على متصفح “كروم”

اختيار Request desktop site من القائمة الموجودة أعلى اليمين

فتح الفيديو وضغط تشغيل

قبول رسالة “يوتيوب يرغب في إرسال إشعارات” YouTube wants to send you notifications

الخروج من “كروم” ومتابعة التشغيل من قائمة الإشعارات

خطوات تشغيل “يوتيوب” في الخلفية على أجهزة iOS:

تحميل متصفح Dolphin لجهاز iOS

فتح رابط اليوتيوب على متصفح Dolphin

فتح الفيديو وضغط تشغيل

الخروج من تطبيق Dolphin ومواصلة التشغيل من خلال مركز التحكم في iOS

وكان سابقاً، يجب أن يملك المستخدم اشتراك YouTube Red ليتمكن من تشغيل التطبيق في الخلفية على أجهزة الهواتف، إضافة إلى أن نسخة تطبيق “تليغرام” على نظام “أندرويد” يمكنها تشغيل روابط “يوتيوب” مباشرةً دون الحاجة لفتح تطبيق آخر، وعند تصغير التطبيق أو غلق الشاشة يستمر صوت المحتوى في العمل.

وأيضًا، فإن بعض الهواتف مثل هاتف “سامسونغ غالكسي Note 8” وهاتف LG V30 يقدمان وضع الشاشة المزدوجة للمهام المتعددة، مما يسمح بتشغيل اليوتيوب إلى جانب مهام أخرى؛ لكن يظل التطبيق يعمل في الواجهة وليس في الخلفية.

