برشلونة يحقق المطلوب ويهزم مالاجا في مباراة باهتة

هزم برشلونة ضيفه مالاجا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت بملعب برشلونة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية برشلونة جيرار ديولوفيو وأندريس إنيستا في الدقيقتين 2 و56، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع أتلتيكو مدريد ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بينما بقى مالاجا في ذيل الترتيب بنقطة يتيمة.

فاجأ الفريق الكتالوني منافسه بهدف مبكر مشكوك في صحته، حيث لعب لوكاس ديني كرة إلى ديولوفيو أكملها في الشباك دون أن يتحرك أندريس بريتو حارس مالاجا، وسط اعتراضات عديدة من زملائه، حيث أثبتت الإعادة التليفزيونية أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

توترت أعصاب الفريق الأندلسي لينال لاعبوه الثلاثة روبرتو روزاليس ولويس هيرنانديز وأدريان جونزاليس على بطاقة صفراء، واعتمد الفريق الأندلسي على الهجمات المرتدة وانطلاقات الظهيرين إلا أن جونزالو كاسترو أهدر فرصتين بسبب الرعونة في التعامل مع الكرات العرضية.

في الجهة الأخرى لم يشكل نجوم البارسا إنيستا وراكيتيتش وميسي ولويس سواريز أي خطورة، وتحسنت الفاعلية الهجومية لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، حيث سدد ليونيل ميسي كرة قوية أبعدها الحارس بصعوبة.

بعدها أهدى النجم الأرجنتيني زميله أندريس إنيستا الهدف الثاني بتمريرة رائعة، ترجمها الأخير بتسديدة في الزاوية اليسرى، ليسجل هدف الاطمئنان للبلوجرانا، بعدها أضاع لويس سواريز هدفًا مؤكدًا من انفراد تام مسددًا الكرة في الشباك من الخارج.

في المقابل تكسرت الأنياب الهجومية لمالاجا بإصابة جناحه الأيسر دييجو رولان واستبداله بين الشوطين، ولم يهدد مرمى تير شتيجن سوى مرتين بتسديدات غير مؤثرة لروبرتو روزاليس وكاسترو إضافة إلى ضربة رأس لويس هرنانديز.

في الدقيقة 72، بدأ إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة استغلال الأوراق البديلة، حيث أشرك نيلسون سيميدو مكان ديولوفيو ثم باولينيو مكان بوسكيتس، وأهدى روبرتو كرة إلى لويس سواريز إلا أن الأخير سدد بغرابة خارج الشباك ليضيع هدفًا مؤكدًا، خرج بعدها ليشارك مكانه باكو ألكاسير.

وفي الدقائق الأخيرة سدد خوانبي كرة سهلة في أحضان تير شتيجن، بينما صوب سيرجي روبرتو بجوار القائم الأيمن، ورفض باولينيو وضع الكرة في المرمى الخالي ثم سدد كرة أخرى أبعدها الحارس بصعوبة ليكتفي البارسا بثنائية في شباك ضيفه.

كووورة

شام تايمز

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