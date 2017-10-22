ميسي يحقق إنجازًا جديدًا

حقَّق ليونيل ميسي نجم برشلونة، إنجازًا جديدًا بمشواره الطويل مع العملاق الكتالوني، خلال مواجهة مالاجا مساء اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصنع ميسي، الهدف الثاني، ليتقدم البارسا على ضيفه بثنائية نظيفة بعد مرور (56 دقيقة).

وأشارت شبكة “أوبتا” في إحصائية لها، إلى أنَّ ميسي بهذه التمريرة الحاسمة، ساهم في 500 هدف لبرشلونة، خلال مشاركته في 391 مباراة بالدوري الإسباني، بواقع 360 هدفًا، و140 تمريرة حاسمة.

ويتصدر النجم الأرجنتيني، لائحة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، بتسجيل 11 هدفًا.

كووورة

شام تايمز

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