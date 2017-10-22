التعادل السلبي يخيم على قمة نابولي وإنتر ميلان

حسم التعادل السلبي قمة الجولة التاسعة بين إنتر ميلان ونابولي، على ملعب “سان باولو”، ليصبح رصيد فقراء الجنوب 25 نقطة في الصدارة، ويرتفع رصيد النيراتزوري إلى 23 نقطة في الوصافة.

بدأ إنتر ميلان بقيادة مدربه، سباليتي، بنفس التشكيل الذي خاض به الديربي، أما نابولي فأجرى المدرب ساري، تعديلات على التشكيل بإدخال آلان وجورجينيو في وسط الملعب، والاعتماد على إنسيني بعد تماثله الشفاء.

الشوط الأول

بدأ نابولي صاحب الأرض بشكل هجومي كالمعتاد وشكل خطورة على مرمى إنتر خلال الـ5 دقائق الأول، ليدخل بعدها الضيوف إلى أجواء المباراة حتى الدقيقة العاشرة.

وامتص النيراتزوري حماس فقراء الجنوب حتى الدقيقة 19، وكاد كاييخون أن يسجل الهدف الأول، لكن الحارس هاندانوفيتش تصدى ببراعة.

وعاد الإنتر للسيطرة على مجربات الشوط وتمكن من الوصول لمنطقة جزاء الخصم في أكثر من فرصة.

وكاد إنسيني أن يحرز هدف التقدم لنابولي مستغلًا تمرير خلف الظهير الأيمن دي أمبروزيو، لكن الحارس تصدى لرأسيته.

وانحصر اللعب في أغلب أوقات الشوط بمنتصف الملعب.

الشوط الثاني

سيطر نابولي على مجريات الشوط بشكل كامل محاولًا اختراق دفاع النيراتزوري لكنه فشل في تهديد مرمى الأفاعي، بينما اعتمد إنتر ميلان على المرتدات.

وفي الدقيقة 70 أقحم سباليتي جواو ماريو بدلًا من فاليرو من أجل دفع الفريق إلى الأمام لتخفيف الضغط على دفاع فريقه، وفي الدقيقة 83 سدد البديل زيلنيسكي بقوة على مرمى الإنتر لكن تصدى لها الحارس هاندانوفيتش.

واكتفى سباليتي، بالخروج بنقطة التعادل، وقام بإخراج مهاجمه الوحيد، إيكاردي، ودفع بلإيدير بدلًا منه.

وبذلك تستمر عقدة ملعب “سان باولو” بالنسبة لإنتر ميلان، حيث لم يحقق الفريق عليه أي انتصار منذ 20 عامًا.

كووورة

شام تايمز

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