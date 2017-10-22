خلاف بين نيمار وإيمري في تدريبات سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم السبت، عن وجود خلافات ومشاكل جديدة داخل نادي باريس سان جيرمان، تسبب بها أيضًا اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة، إن نيمار غضب من مدربه أوناي إيمري يوم أمس الجمعة، بعد أن كان البرازيلي قد تسبب في خلاف سابق مع زميله في الفريق إدينسون كافاني.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن غضب نيمار كان بسبب رغبة اللاعب البرازيلي نيمار في التدرب لفترة أطول، الأمر الذي رفضه مدرب الفريق إيمري، مفضلا إنهاء نيمار التدريب ومغادرة الملعب.

وكان إيمري قد قسّم اللاعبين في الفريق إلى قسمين خلال التدريب، قسم من الذين لعبوا أمام أندرلخت البلجيكي وهم من تدربوا لفترة أقل من أولئك الذين لم يشاركو في المباراة.

وقد قرر إيمري إنهاء نيمار تدريباته مبكرًا استعدادًا لمواجهة مارسيليا في الكلاسيكو الفرنسي، الأمر الذي لم يُعجب اللاعب الدولي البرازيلي، والذي قام بتسديد الكرة بقوة بالجدار في التدريبات تعبيرًا عن غضبه من مدربه.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes