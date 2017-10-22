دراسة تكشف عن الجنسيات الأفضل في إقامة العلاقة الجنسية

نشر موقع “برلينر تسايتونغ” الألماني، أن معهد “داليا” لأبحاث السوق أجرى مقابلات مع 11000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً من 28 دولة أوروبية حول تفاصيل العلاقة الحميمية.

وكشفوا عن التالي، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية :

*أفضل الجنس يكون في العلاقات الثابتة

خلصت الدراسة إلى أن أفضل الجنس يكون لدى الأزواج الذين يعيشون في علاقة مستقرة، وهو ما أكده 82% من المشاركين.

وبالتالي، فإن العلاقات المفتوحة والمتعددة لدى هذه المجتمعات لا تعد ضماناً لحياة جنسية مثالية.

*الألمان والإسبان الأسعد في حياتهم الجنسية

وكشفت الدراسة أيضاً أن الرضا عن الحياة الجنسية لدى الرجال يزداد كلما تقدموا في السن، بينما يظل هذا الأمر عند النساء على نفس القدر بمرور السنين، ولا تعتريه تقلبات كبيرة.

وبالنسبة لكلا الجنسين، يمكن القول إن الذين استُهدِفوا في هذه الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً يحصلون على متعة أكبر في العلاقة الحميمية، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

وعند المقارنة بين البلدان نجد أن ألمانيا متقدمة جداً، فـ38% من الألمان راضون جداً عن حياتهم الجنسية. ولا يتفوق عليهم في هذا الأمر سوى الإسبان، إذ تبلغ النسبة لدى الإسبانيين 41%.

أما أكثر الساخطين على حياتهم الجنسية فهم البريطانيون والإيطاليون. فقد ذكر 9% أنهم “غير راضين على الإطلاق” عن حياتهم الجنسية.

وبشكل عام وُجد أن 68% من الأوروبيين راضون تماماً عن حياتهم الجنسية، وقال 18% إن الأمر قابل للتحسن.

*مدة العلاقة الجنسية

بحسب إحدى الدراسات التي نشر عنها موقع “هاف بوست عربي”، وجد العلماء أن متوسط كل زوجين يتراوح بين 33 ثانية إلى 44 دقيقة (أي 80 ضعفاً).

لذلك، فمن الواضح أنه لا يوجد ما يسمى “مدة طبيعية” للعلاقة الحميمة. إلا أن متوسط المدة بحسب التجربة بلغ 5.4 دقائق.

وهناك أيضاً نتائج يمكن استخلاصها من الدراسة؛ فعلى سبيل المثال، لا يبدو أن ختان الذكور أو استخدام الواقي الذكري له آثار على مدة العلاقة الجنسية.

شام تايمز

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