ألمانيا : خنزيران بريان يثيران الذعر في بلدة .. و أحدهما يقضم إصبع رجل !

قالت الشرطة الألمانية، إن اثنين من الخنازير البرية انتابتهما حالة هياج وأصابا أربعة أشخاص على الأقل في بلدة هايده، بولاية شلسفيغ هولشتاين في ألمانيا.

وحذرت السلطات الناس وطالبتهم بالبقاء في منازلهم بعد ظهور الخنزيرين البالغين في وقت مبكر، أمس الجمعة، حيث انخرطا في مهاجمة المارة بقوة.

وأفادت شبكة تلفزيون “إن دي آر” العامة بأن إصبع شخص واحد على الأقل قد قضم.

وقالت الشرطة إن أحد الخنزيرين قتل رميا بالرصاص خارج بنك لكن الآخر ما زال فاراً.

وتقع هايده على بعد 100 كيلومتر شمال غرب هامبورغ، بجوار ساحل بحر الشمال في ألمانيا والحدود مع الدنمارك.

(SKYNEWS)

شام تايمز

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