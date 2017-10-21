تركيا : موجة من الغضب بسبب ضرب معلم مدرسة لطالب في الصف الأول فشل بكتابة حرف !

تداولت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو مصور داخل إحدى المدارس الابتدائية، في محافظة أضنة، جنوبي تركيا، يظهر مدرساً للصف الأول وهو يقوم بضرب وإهانة طالب، بسبب عدم تمكنه من كتابة حرف (D).

وقالت صحيفة يني شفق التركية، أول أمس الأربعاء،إن أحد أهالي الطلبة والذي كان متواجداً في الصف في تلك الأثناء، هو من نجح في تصوير المقطع، لينتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويثير موجة غضب كبيرة عند الأتراك.

وأوضحت مديرية التربية في المحافظة أن عملية التحقيق مع المدرس بدأت بالفعل، كما تم فصله من عمله كمدرس.

شام تايمز

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