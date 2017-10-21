براد بيت يعيش قصة حب مع فتاة تصغره 32 عاما .. من هي ؟

كشفت تقارير اعلامية أن النجم العالمي براد بيت يعيش حالياً قصة حب مع الممثلة ايلا بورنيل التي تصغره بحوالى 32 عاماً.

وذكر موقع (ان تاتش) الامريكي ان بورنيل تشبه إلى حد كبير جولي في صغرها، مشيراً إلى ان بيت “مسحور” بها إلى درجة أنه قرر اختبار أدائها لفيلم “سويت بيتر”.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من بيرنل قولها إنها “سعيدة جداً بتقرّب بيت منها وإيلائها كل هذا الاهتمام، حيث انها كانت تشعر دائماً بإعجاب تجاهه وتعتبره الممثل الرقم واحد”.

وفي نفس السياق، اشارت المصادر أن أنجلينا جولي تشعر بنوع من الغضب بسبب هذه العلاقة، لأن إيلا بيرنل أكبر من مادوكس ابن براد بيت بخمس أعوام فقط، وأنها تعتقد أن أي أحد سينظر لبراد بيت برفقة بيرنل، سيظن أنه يعيش “أزمة منتصف العمر”.

وكانت وسائل اعلام غربية تداولت في اب الماضي، انباء عن حدوث تطور مفاجئ في قضية طلاق انجلينا جولي وبراد بيت , قد يعزز فرضية عودتهما للحياة الزوجية من جديد، حيث انهما لم يتخذا خطوات جديدة متعلقة بإجراءات إتمام طلاقهما.

وكانت أنجلينا تقدمت بطلب للطلاق من براد في أيلول 2016، كما أنها سعت للحصول على وصاية منفردة على الأطفال.

وأشارت تقارير إلى أن سبب طلب أنجلينا للطلاق هو إدمان براد بيت على تناول الخمور.

يشار الى ان إيلا بيرنل تبلغ من العمر 21 عاماً، كما أنها لعبت نفس الدور الذي لعبته أنجلينا جولي في فيلم” “Maleficent، حيث جسدت شخصيتها في مرحلة المراهقة.

شام تايمز

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