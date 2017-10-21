أوين: لا أصدق ما يفعله محمد صلاح

أشاد مايكل أوين، أسطورة ليفربول، بالمصري محمد صلاح، لاعب الريدز، بعدما ساهم في انتصار فريقه على ماريبور بسباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال أوين في تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية: “محمد صلاح لاعب ذكي للغاية، والريدز محظوظ بامتلاكه، فهو يمتلك السرعة ولا أصدق عدد الفرص التي يصنعها في المباراة الواحدة”.

وتابع: “إنّه لا ينهي الهجمات بصورة جيدة، ولكنه يخلق العديد من الفرص في كل مباراة، كما أنّ هذا الرقم يزداد طوال الوقت مع اندماج اللاعب بصورة أكبر مع الفريق”.

واختتم: “صلاح أثبت بالفعل أنّه صفقة ناجحة للغاية، ولا يوجد شك في قدراته على الإطلاق في اللعب من الأطراف والدخول لعمق الملعب”.

وأحرز كل من صلاح وروبرتو فيرمينو هدفين، ليحقق ليفربول فوزا ساحقا بنتيجة 7-0 على ماريبور السلوفيني، يوم الثلاثاء الماضي، بدوري أبطال أوروبا.

وانضم صلاح لصفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو وسجل معهم 8 أهداف في 13 مباراة، ويتصدر ترتيب الهدافين في الريدز بجميع البطولات.

كووورة

شام تايمز

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