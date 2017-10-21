بولت يكشف عن مرشحه لجائزة الأفضل في 2017

كشف أسطورة ألعاب القوى السابق، الجامايكي يوسين بولت، بطل العالم في سباقي 100 و200 متر، عن اللاعب الأقرب للفوز بجائزة الأفضل، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، هذا العام، في الوقت الذي تمنى فيه أن يتدرب تحت إمرة الفرنسي زين الدين زيدان.

وعلق بولت خلال مقابلة مع الموقع الرسمي للفيفا على الإنترنت، عند سؤاله عن اللاعب الذي يفضله للفوز بجائزة الأفضل: “أميل لرونالدو، الثلاثة (ميسي ونيمار ورونالدو) مذهلون، ولكن كريستيانو فاز بالليجا وحافظ على لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي، كما أنه توج بلقب الهداف للموسم الخامس على التوالي”.

كما أبدى اللاعب، الشغوف بكرة القدم، والذي أعرب عن أمنيته في ممارسة كرة القدم بعد الاعتزال، رغبته في أن يتدرب مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

وقال في هذا الصدد: “كنت معجبا به عندما كان لاعبا، وقام بتحول كبير عندما أصبح مدربا، لقد فاز بالخمس بطولات المهمة التي خاضها”.

وأشار البطل الأولمبي 8 مرات إلى أن الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، يبقى الحارس الأفضل في العالم.

وقال: “عمره حاليا 40 عاما، وعلى الرغم من هذا من الصعب التسجيل في شباكه، الحراس الجيدون يمنحون الثقة لزملائهم، ومتأكد من أن الجميع يرغب في اللعب بجواره، تعرفت عليه عن قرب منذ فترة خلال إحدى المناسبات، وأرسل إلي رسالة لطيفة للغاية عند اعتزالي”.

وبسؤاله عن الفريق المثالي لموسم 2016- 2017 من وجهة نظره، قال: “هناك عدد من اللاعبين الجيدين للغاية، ومن الصعب الاختيار بينهم، منطقيا سأختار كريستيانو وميسي ونيمار في الهجوم، وجيجي بوفون في حراسة المرمى، وفي الدفاع سأضع سيرجيو راموس وليوناردو بونوتشي ومارسيلو وداني ألفيس وبول بوجبا ونجولو كانتي وكوتينيو في الوسط”.

وأكد بولت، الذي يعتبر أسطورة ألعاب القوى عبر تاريخها، أنه من أجل أن “تكون الأفضل”، فيجب أن تتمتع بـ”الموهبة والالتزام والتفاني، فضلا عن بذل مجهود كبير”.

كووورة

شام تايمز

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