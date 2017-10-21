ديمبلي يفرض شرطا خاصا على برشلونة

يواصل عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي ألمت به الشهر الماضي، في مباراة الفريق أمام خيتافي، ويسعى النادي الكاتالوني لتوفير جميع متطلباته من أجل ضمان عودته في أسرع وقت.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن المطالب التي تقدم بها ديمبلي لبرشلونة خلال الأسابيع الأولى بعد إجرائه للعملية الجراحية في ركبته، وأهمها رغبته في أن يطهى الطعام في الفندق الذي يقيم به على الطريقة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سبق وأن طلب من طهاة الفندق إعداد طبقه المفضل “الدجاج”، على الطريقة الإسلامية التي تستلزم الذبح، لضمان تصريف أكبر كمية من الدماء.

كما طلب ديمبلي أن يتم تقديم الطعام لعائلته في الفندق بنفس الطريقة، كونهم يتبعون نظاما غذائيا صارما.

وكان ديمبلي قد تغيب عن السفر مع أسرته لأداء فريضة الحج، من أجل استكمال فترة علاجه في برشلونة.

كووورة

شام تايمز

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