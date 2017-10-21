إيمري يحدِّد ما يحتاجه نيمار للوصول إلى ميسي

حدَّد أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان، ما يحتاجه جناح فريقه نيمار دا سيلفا، للوصول إلى مستوى ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مباراة كلاسيكو فرنسا، أمام مارسيليا يوم الأحد، بالمرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسُئل إيمري خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الجمعة، عما يحتاجه نيمار للوصول إلى مستوى ميسي، فأجاب: “لا زال بحاجة للوقت لمواصلة التكيف، والتحسن”.

وأوضح “لا زال بحاجة للوقت للتكيف مع زملائه، وأسلوبنا في اللعب. يحتاج لمعرفة كيفية التعامل مع المنافسين”.

واستدرك: “رغم ذلك فهو يملك الموهبة والجودة الفردية. إنَّه نيمار وسنفعل ما بوسعنا لمساعدته على تحقيق كل شيء”.

وأضاف إيمري: “نعمل مع أشرطة الفيديو للنظر فيما يمكن تحسينه. كيف يمكنه أن يضع نفسه بشكل أفضل، والعمل على المراوغات بشكل أفضل قليلًا، وبعض الأشياء من هذا القبيل، ومن المؤكد أنَّه سيتحسن”.

وتابع :”التكيف لا يستغرق أسبوعًا، أو 6 أشهر، لكن يحتاج لوقت أطول. نيمار لاعب عظيم، ودورنا هو مساعدته على النمو، والبقاء في الطريق نفسه”.

وعن جوليان دراكسلر الذي قلت مشاركاته مع وصول مبابي، ونيمار، قال: “يمكنه أن يساعد الفريق. أمام بوردو لعب بشكل جيد جدًا بخط الوسط. لعب بهذا المركز على المستوى الدولي أيضًا. هو قادر على إتقانه. إنَّه لاعب إيجابي جدًا”.

وعن المباراة أمام مارسيليا، قال: “في إسبانيا عندما تشاهد كرة القدم الأوروبية، خاصة الفرنسية، تعرف أنَّ مواجهة مارسيليا، وبي إس جي مباراة كبيرة. اللاعبون يعرفون أنَّها مباراة مختلفة”.

وأكمل: “اللاعبون الفرنسيون بالتشكيلة أكَّدوا على أهمية المباراة، ولاعبون مثل فيراتي، وتياجو سيلفا، وماركينيوس، يعرفون أجواء مثل هذه المباراة”.

واختتم: “مارسيليا يملك الكثير من اللاعبين الجيدين، وهو فريق مرجعي في كرة القدم الفرنسية، ويريدون أن يكونوا في أفضل حالاتهم أمامنا، خصوصًا وأنهم سيلعبون أمام أنصارهم. لديهم مدرب جيد وقد تحسَّنوا”.

كووورة

شام تايمز

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