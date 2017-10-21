استكمالاً لسلسلة الفضائح .. صحفية بريطانية تتهم عمر الشريف بالتحرش بها

زعمت صحفية بريطانية تدعى دبورا روس، بان الممثل العالمي عمر الشريف تحرش بها أثناء إجراء مقابلة معه عام 1996.

ونقلت صحيفة (التايمز) البريطانية عن الصحفية دبورا روس قولها ان “عمر الشريف تحرش بها أثناء إجراءها مقابلة معه في عام 1996، حين كانت تبلغ من العمر 35 عاماً، وهو 63 عاماً.

وأشارت روس إلى أنّهما “التقيا للمرة الأولى في بار أحد الفنادق، وإلى أنّه لم يكن راغبا بالمقابلة، وقال لها “أعطيت مقابلات على مدى 40 عاما، هل تظنين أن لدي ما أقوله الآن؟”، وحين سألته عن سبب موافقته على إجراء المقابلة معها، قال “أريد أن أكون لطيفا معك”.

وفي تفاصيل ما جرى، قالت بروس أن “الشريف دعاها بعد المقابلة الى العشاء ووافقت بعد تردد، وبعد العشاء استقلا سيارة أجرة ليوصلها إلى مقصدها، وأثناء سير السيارة ألقى بنفسه عليها وحاول تقبيلها رغما عنها، ، لكنها قاومت وفتحت باب سيارة الأجرة أثناء سيرها وقفزت منها”.

وأنهت روس حديثها بالإشارة إلى أنها “لم تخبر أحدا بما حدث، لأنها لم تكن واثقة من أن أحدًا سيصدقها”.

ويأتي هذا الاتهام عقب سلسلة اتهامات طالت نجوم هوليوود اهمها فضيحة المنتج السينمائي العالمي “هارفي واينستين” الذي اتهم بالتحرش والاغتصاب والاعتداء على حوالي أكثر من 30 امرأة من بينهم نجمات شهيرات امثال انجلينا جولي، وجوينيث بالترو، وآشلي جاد، وروز مكجوان..

شام تايمز

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