صحيفة ألمانية : اللاجئون السوريون يثرون مدينة غازي عنتاب التركية

قالت صحيفة ألمانية إن العديد من اللاجئين السوريين في تركيا، يثرون البلاد، بخلق شركات جديدة، خصوصاً وأن معظمهم عليه أن يعمل ليضمن سبل معيشته.

وأضافت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ”، أول أمس الثلاثاء،أن معدل البطالة في غازي عنتاب يبلغ أقل من 7%، كما أن هناك صناعة خاصة قوية ذات تقاليد عريقة، ونجاحات كبيرة في التصدير، حيث تصل حصة الصادرات ككل إلى ضعف عدد السكان.

وأشارت إلى أن غازي عنتاب هي سادس أكبر موقع للتصدير في البلاد، حيث تتمركز في المدينة 60 شركة من أصل ألف شركة بيع، وتختص هذه الشركات بتصنيع الملابس والسجاد، وتبلغ حصة تركيا من السجاد 40% تقريباً، بالإضافة إلى ريادة المنطقة بالبرغل والفستق والدقيق والمعكرونة والحلويات.

وعن دور السوريين في ازدهار المدينة اقتصادياً، قال برهان أكيلماز، الأمين العام لوكالة التنمية في غازي عنتاب : “من الواضح أن الضيوف لديهم تأثير إيجابي على اقتصادنا”، مضيفاً أن القادمين الجدد افتتحوا ألف شركة جديدة، الأمر الذي أكدته غرفة الصناعة المحلية بالمدينة.

وأوضح أن معظم الشركات التي قام اللاجئون بافتتاحها هي شركات صغيرة ومحلات تجارية ومطاعم، كما أن 55 من 3800 من الحرف الصناعية في الغرفة مملوكة لرجال أعمال سوريين من مصنعي الأحذية، و مصنعي الغزل والنسيج.

المصدر : Frankfurter Allgemeine

شام تايمز

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