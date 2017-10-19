القبض على 3 سوريين بلبنان بعد سرقتهم لوحة لسلفادور دالي

ألقت الجهات المختصة في لبنان القبض على 3 سوريين بجرم سرقة لوحة أثرية للرسام الإسباني العالمي سلفادور دالي, من إحدى الدول المجاورة.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, في بيان, نشرته وسائل إعلام لبنانية, انه تم “ضبط في 13 الجاري عصابة مؤلفة من 4 أشخاص، هم لبناني و3 سوريين، وفي حوزتها لوحة للرسام في محلتي الكولا ودوحة عرمون في بيروت”.

واشار البيان الى أن “استقصاءات وتحريات مكثفة أجراها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية أسفرت عن ضبط العصابة التي كانت تعمل على عرض اللوحة المسروقة للبيع”.

ولف البيان الى ان الجهات المختصة استعادت اللوحة المسروقة والمعروفة باسم (ليدي ريفز) ، مشيرا الى ان إن “السرقة تمت من إحدى الدول المجاورة ويرجح أنها أصلية وتقدر قيمتها بملايين الدولارات”.

وسبق, أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء إلى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف.

شام تايمز

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