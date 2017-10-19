هيفاء وهبي تنضم رسميا الى لعبة “صقور العرب”

وافقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الانضمام لتكون ضمن شخصيات اللعبة الشهيرة “صقور العرب” التي يتم تحميلها عبر الهواتف الذكية.

ونشرت هيفاء وهبي، في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان التشويقي لمشاركتها في هذه اللعبة، حيث ظهرت في الإعلان وهي ترتدي الملابس الحربية، وتجلس في إحدى الساحات، إلى أن تفاجئها مجموعة من الرجال بمحاصرتهم لها، استعدادا لمحاربتها.

وكان كل من تطبيق WIZZO المندرج تحت مظلة “مجموعة MBC”، وMENA Mobile طرحا لعبة “صقور العرب” المحدثة، كأول لعبة مُعرّبة على أجهزة الموبايل و تضم بين شخصياتها الافتراضية نجمة عربية، وتتوجه إلى جيل اليافعين والشباب في المنطقة.

وتعتبر هيفاء وهبي اول سفيرة للعبة وأول فنانة عربية تكون لها شخصية داخل لعبة كهذه.

وتتميز لعبة “صقور العرب” بتصميم رقمي فريد يحاكي الواقع بأبعادٍ ثلاثية، إلى جانب شخصيات مُحدّثة عن النسخة السابقة للعبة، وأخرى جرت إضافتها أخيراً على غرار شخصية هيفاء، لمنح اللعبة مزيداً من الخصوصية والترفيه، بموازاة كونها لعبة استراتيجية تستلزم الذكاء من أجل تحريك الجيوش ووضع الخطط العسكرية.

https://www.facebook.com/pg/HaifaWehbe/videos/

شام تايمز

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