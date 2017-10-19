وفاة النجم العالمي روي دوتريس عن عمر يناهز 94

توفي النجم الانجليزي روي دوتريس عن عمر ناهز 94 عاماً، في منزله لأسباب طبيعية.

وذكرت وسائل اعلام ان روي توفي لأسباب طبيعية في بيته في لندن وحوله بناته الثلاث وأحفاده.

واشتهر دوتريس بأدائه شخصية “هالين” في مسلسل “لعبة العروش”، وأيضا لعب دور الموسيقي في فيلم “آمادوس”الحائز على جائزة أوسكار.

وكرم دوتريس عام 2008، بحصوله على رتبة فائقة الامتياز ضمن الإمبراطورية البريطانية، من قبل الملكة اليزابيث الثانية.

شام تايمز

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