نيمار: أساعد مبابي كما فعل معي ميسي

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنّه يرغب في التعامل مع كيليان مبابي، زميله في الفريق، مثلما تعامل معه الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة الإسباني.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “أنا سعيد للغاية لأنني تعلمت من الأفضل، وأتمنى أنّ أقدم لمبابي ما قدمه لي ميسي في برشلونة، فالفرنسي لاعب عظيم وموهبة حقيقية، ويمكن أن يتطور ويصبح الأفضل في كرة القدم”.

وتابع “تعلمت من رونالدينيو طريقة تسديد الركلات الحرة، وكان واضحًا معي في كثير من الأمور، ولذلك تطورت كثيرًا فيها، وأصبحت أتقنها أكثر من أي وقت سابق”.

وفسخ نيمار عقده مع برشلونة بعد دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

كووورة

شام تايمز

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