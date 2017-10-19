صحف مدريد تهتم بتصريح بيريز عن برشلونة.. وكتالونيا تحتفي بمئوية ميسي

أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس سقوط أتلتيكو مدريد، في فخ التعادل السلبي أمام كارباكا أجدام، وفوز برشلونة على أولمبياكوس (3-1) مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وركَّزت صحف مدريد على إخفاق أتلتيكو مدريد، وتصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بشأن وجود برشلونة في الليجا.

ونشرت صحيفة “آس” صورة كبيرة لبيريز بعنوان: “في مقابلة حصرية مع “الإسبانيول”: “لا أستطيع التفكير في الدوري دون وجود برشلونة”.

ونوهت الصحيفة، إلى طرد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في مباراة أولمبياكوس، متجاهلة إنجاز ليونيل ميسي بتسجيل الهدف رقم 100 بدوري الأبطال، ووصفت نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد “بالهبوط إلى الهاوية”.

أما صحيفة “ماركا” فصدرت صورة لأنطوان جريزمان، وفيليبي لويس لاعبي أتلتيكو، بعنوان “لا يستسلم”، مشيرة إلى أنَّ “الأتلتي فشل في استغلال تعادل تشيلسي وروما وأخفق أمام كارباكا بمجموعته بدوري الأبطال”.

وفي كتالونيا، تصدَّر احتفال ميسي، واجهة صحيفة “سبورت” بعنوان “مباشرة إلى الثامنة”، مشيرة إلى أنّ ميسي سجَّل الهدف رقم 100 بدوري الأبطال.

وتحدَّثت عن بطاقة بيكيه الحمراء؛ بسبب محاولته التسجيل بيده، منوهة إلى انتصار يوفنتوس، على سبورتينج لشبونة في مجموعة النادي الكتالوني.

أما “موندو ديبورتيفو” فسلَّطت الضوء على إنجاز ميسي بعنوان “ليونيل 100″، وطرد بيكيه، وتصدر برشلونة مجموعته في الأبطال بالعلامة الكاملة، وتحقيق الانتصار في 3 مباريات.

كووورة

شام تايمز

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