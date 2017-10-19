مرشح سابق لرئاسة برشلونة يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع مبابي

فجَّر مرشح سابق لرئاسة نادي برشلونة، مفاجأة بشأن كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الحالي، وموناكو السابق.

وانتقل كيليان مبابي، الصيف الماضي من موناكو، إلى باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء بـ180 مليون يورو.

وقال جوسب ماريا مينجولا، المرشح السابق لرئاسة برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الخميس: إنَّ “البرسا كانت لديه فرصة للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي، لكنه فرَّط فيها”.

وأضاف “مبابي لم يكن يرغب في الانضمام لريال مدريد، خوفًا من الثلاثي كريستيانو، وبيل، وبنزيمة”، مشيرًا إلى أنَّ “مبابي كان يرغب في اللعب بجوار نيمار دا سيلفا، ولم يكن يود الانضمام لباريس سان جيرمان”.

وتابع: “اللاعب كان متاحًا أمام برشلونة مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 30 مليون إضافية، وتقترب مما دفعه البلوجرانا للتعاقد مع عثمان ديمبلي الذي تعرض للإصابة في أول مبارياته مع البرسا”.

وواصل: “تحدثت مع وكيل أعمال مبابي، وكان مرحبًا بالانضمام لبرشلونة، وأبلغت صديقًا لي في الإدارة بالأمر وطلبت منه إيصال هذه المعلومات إلى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي”.

وأوضح “كان هذا الأمر في 29 يوليو/تموز الماضي، كما حذرتهم في مايو/أيار من إمكانية رحيل نيمار، عن الفريق لكن لا أحد صدقني وقتها”.

وانضم نيمار، إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes