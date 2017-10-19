صورة: ميسي يتناول قرصًا أثناء مباراة أولمبياكوس

التقطت عدسات الكاميرات، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، وهو يتناول شيئًا غريبًا، في الدقيقة العاشرة من مباراة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني.

وحقق برشلونة فوزًا سهلاً على أولمبياكوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “كامب نو” مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، إن ميسي تناول قرص جلوكوز، بعدما أخرجه من جواربه، خلال المباراة، في مشهد لم يلحظه الكثيرون.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ما فعله النجم الأرجنتيني أمر معتاد ومتداول بين الرياضيين بشكل عام.

من جانبه قال الصحفي ريكاردو توركيمادا إن ميسي فعل ذلك، نظرًا لأن العضلات في أول 15 دقيقة من الجهد البدني تكون أكثر تقبلاً لهذا الأمر.

كووورة

شام تايمز

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