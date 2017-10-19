ميسي يسجل إنجازًا أوروبيًا جديدًا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، هدفه الثالث في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والثاني لبرشلونة في مرمى أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة “سكواكا” إن ليونيل ميسي وصل إلى الهدف رقم 100 في البطولات الأوروبية، حيث سجل 97 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وثلاثية في السوبر الأوروبي.

وقال حساب “ميستر شيب” الإسباني للإحصائيات أن ليونيل ميسي تفوق على نظيره كريستيانو رونالدو في سرعة الوصول إلى 100 هدف أوروبي، فقد فعلها بعد 122 مباراة، بينما جاءت مئوية رونالدو بعد 143 لقاء.

وأشارت شبكة “سكواكا” إلى أن النجم الأرجنتيني واصل معدله التهديفي القوي بتسجيل 50 هدفًا على الأقل في 7 سنوات من الأعوام الثمانية الأخيرة.

وأضافت أن ميسي في عام 2010 سجل 60 هدفًا في 64 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده، ثم 59 هدفًا في 70 مباراة عام 2011، و91 هدفًا في 69 مباراة عام 2012.

وفي 2013 حقق البرغوث المعدل الأقل بإحراز 45 هدفًا في 46 مباراة ثم 58 هدفًا في 66 مباراة بعام 2014، و52 هدفًا في 61 مباراة عام 2015 و59 هدفًا في 62 مباراة العام الماضي، ثم 50 هدفًا في 51 مباراة هذا العام حتى الآن.

كووورة

شام تايمز

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