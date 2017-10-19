برشلونة يحقق العلامة الكاملة بثلاثية أمام أولمبياكوس

اكتفى فريق برشلونة الإسباني بتسجيل ثلاثة أهداف في شباك ضيفه أولمبياكوس اليوناني خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-1، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة في الدقيقة 18 بهدف من نيران صديقة عن طريق المدافع ديميتريوس نيكولاو في شباك فريقه ثم سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 61 وأكمل لوكاس ديني الثلاثية في الدقيقة 64.

وأحرز ديميتريوس نيكولاو هدف حفظ ماء الوجه لأولمبياكوس بضربة رأس في الدقيقة 89، وتسابق نجوم برشلونة على إهدار الفرص السهلة أمام المرمى اليوناني في مباراة كانت أشبه بنزهة كروية.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة ومتصدرًا ترتيب المجموعة بينما يبقى أولمبياكوس بلا نقاط في المركز الأخير.

فرض برشلونة حصارًا منذ البداية على دفاع أولمبياكوس، مع كرة عرضية خطيرة أبعدها الدفاع قبل قدم ميسي بجانب تسديدة صاروخية فوق العارضة من باولينيو بينما كانت هناك محاولة وحيدة في الربع ساعة الأولى من أولمبياكوس من كرة عرضية لم تكتمل، إلى جانب إنذار للمدافع بيكيه.

وفي الدقيقة 18، نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم بالنيران الصديقة من كرة عرضية وجهها جيرارد دولوفيو وحولها المدافع ديميتريوس نيكولاو في شباك فريقه.

وانطلق المتألق دولوفيو مجددًا في الجبهة اليمنى وسدد في قدم الحارس لتتحول الكرة إلى ركنية، وألغى الحكم هدفاً سجله باولينيو بسبب تسلل إنييستا الذي مرر الكرة للاعب البرازيلي.

وواصل باولينيو النشيط تهديد مرمى الفريق اليوناني وتصدت العارضة لضربة رأس من اللاعب البرازيلي في الدقيقة 23.

وكاد ميسي أن يسجل لولا إبعاد الدفاع اليوناني للكرة العرضية من جانب إنييستا مع محاولة يونانية بتسديدة قريبة من أوفوي وأهدر بعدها لويس سواريز انفرادًا صريحًا بغرابة.

وألغى الحكم هدفًا سجله جيرارد بيكيه بعدما أدخل الكرة بيده في الشباك ليحصل على الإنذار الثاني ويتعرض للطرد في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف وحيد.

وأشرك برشلونة أول تغييراته مع بداية الشوط الثاني بنزول ماسكيرانو بدلاً من دولوفيو الذي قدم مباراة جيدة، وأهدر سواريز فرصة قريبة من عرضية للاعب لوكاس ديني، وأجرى أولمبياكوس تغييرًا بنزول أوروس دورديفيتش بدلاً من جيوم جيليه في الدقيقة 55.

تحسن أداء الفريق اليوناني مع تراجع من برشلونة ولاحت فرصة بكرة عرضية لم تستغل قبل أن يظهر ميسي ويسجل الهدف الثاني 61 من خطأ على حدود منطقة الجزاء أودعها ببراعة في الشباك.

ونجح الظهير الأيسر لوكاس ديني في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 64 من كرة عرضية خطيرة من ميسي فشل سواريز وإنييستا في اللحاق بها ليوجهها في الشباك ببراعة.

أشرك أولمبياكوس اللاعب فيليبي باردو بدلاً من مهدي كارسيلا في الدقيقة 65 وشارك إيفان راكيتيتش بدلاً من إنييستا في الدقيقة 67 في صفوف البارسا مع تراجع واضح في أداء برشلونة هجوميًا.

ألقى الفريق اليوناني بآخر أوراقه بنزول كونستانتينوس فورتونيس بدلاً من اوفوي في الدقيقة 72 بينما دفع البارسا بنزول أندريه جوميز بدلاً من سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 80.

وتصدى حارس أولمبياكوس لمحاولات من ميسي ثم أهدر سواريز فرصة آخرى على المرمى بينما نجح المدافع نيكولاو في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه بضربة رأس لينتهي اللقاء بفوز سهل للبارسا.

كووورة

شام تايمز

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