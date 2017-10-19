سان جيرمان يكتفي برباعية ومانشستر يونايتد يواصل التوهج

واصل باريس سان جيرمان اكتساح منافسيه في دوري الأبطال وحقق الفوز على مضيفه أندرلخت البلجيكي برباعية نظيفة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية العملاق الباريسي كل من كيليان مبابي وإدينسون كافاني ونيمار وآنخيل دي ماريا في الدقائق 3 و44 و66 و88 ليحقق الفريق الفرنسي العلامة الكاملة 9 نقاط في الصدارة خلفه بايرن ميونيخ الألماني بست نقاط وسيلتيك ثلاث نقاط وأندرلخت بلا رصيد.

لعب باريس سان جيرمان بخطته المعتادة 4-3-3 بوجود ألفونس أريولا في حراسة المرمى أمامه الرباعي ألفيس وماركينيوس وكيمبيمبي وكورزاوا ثم ثلاثي الوسط تياجو موتا وفيراتي ورابيو خلف الثلاثي الهجومي مبابي وكافاني ونيمار.

أما الفريق البلجيكي لعب بخطة 4-2-3-1، لكنه تلقى صدمة مبكرة بعد مرور 3 دقائق، حيث هز مبابي الشباك بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من ماركو فيراتي.

واستفز هذا الهدف أصحاب الأرض وتحركوا للأمام وهددوا مرمى الفريق الباريسي بأكثر من محاولة بتسديدة لاعب الوسط زفين كومس وفرصتين لرأس الحربة لوكاس تيودورزك بينما أضاع الجناح الأيسر هنري أونيكورو أخطر الفرص بعدما انطلق مستغلاً سرعته وانفرد بالمرمى ولكنه سدد في جسد أريولا.

امتص الفريق الباريسي ونجومه حماس أصحاب الأرض وكاد مبابي يضيف الهدف الثاني من خطأ فادح لمدافع أندرلخت في إعادة الكرة لحارس المرمى، لتصل الكرة إلى نيمار مسددًا خارج المرمى الخالي.

ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق نيمار وسدد كرة قوية أبعدها الحارس مات سيلز لترتد إلى مبابي ليمهدها برأسه إلى كافاني الذي وضعها بسهولة في الشباك.

كانت بداية الشوط الثاني مثيرة حيث سدد سفيان هني ركلة حرة فوق العارضة، بينما رفض الفريق الباريسي قتل المباراة مبكرًا بإضاعة كافاني انفراد تام بتسديد الكرة في العارضة ثم ضربة رأس أخرى لنيمار بجوار القائم الأيمن.

واصل نجوم سان جيرمان إهدار الفرص السهلة حيث سدد كافاني في الشباك إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، ثم انفرد المهاجم الأوروجوياني وسدد الكرة برعونة في جسد الحارس لترتد إلى مبابي الذي أطاح بالكرة فوق العارضة.

وفي صراع من نوع خاص سدد سفيان هني ركلة حرة في أحضان أريولا، بينما نجح نيمار في استغلال السلاح ذاته لإضافة الهدف الثالث بتسديدة أرضية خدع بها الحائط البشري وحارس مرمى أندرلخت بعدها شارك جوليان دراكسلر مكان تياجو موتا.

وسجل كافاني هدفًا جديدًا ألغاه الحكم بداعي التسلل ثم غادر الملعب ليشارك مكانه آنخيل دي ماريا وكذلك جوفاني لو سيلسو مكان فيراتي.

حاول أندرلخت إحراز هدف شرفي لحفظ ماء الوجه إلا أن التوفيق لم يحالفه حيث أبعد أريولا ضربة رأس لسفيان هاني بصعوبة بالغة لترتد إلى أونيكورو الذي سددها قوية في العارضة، ورد مبابي بإهدار انفراد تام.

ووسط كر وفر سدد ماسيمو برونو كرة أرضية بجوار القائم الأيمن، قبل أن يضاعف دي ماريا جراح الفريق البلجيكي بهدف رابع من انفراد تام ثم أضاع دي ماريا فرصة مؤكدة لإحراز هدف خامس من انفراد تام مسددًا الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم الأيمن، كما شارك مبابي في مسلسل إهدار الانفرادات في الوقت الضائع بتسديدة فوق العارضة، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.

مانشستر يونايتد يضيء ملعب النور ويواصل التوهج بدوري الأبطال

وضع مانشستر يونايتد، قدمًا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز على بنفيكا (1-0) اليوم الأربعاء، على ملعب النور، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

سجَّل هدف مانشستر يونايتد الوحيد، ماركوس راشفورد، في الدقيقة (64).

والفوز هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد ليُحقق العلامة الكاملة (9 نقاط)، ويتصدر المجموعة الأولى، فيما بقي رصيد بنفيكا خاويًا، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.

وحقَّق بازل، المفاجأة بالمجموعة، وفاز خارج قواعده على سسكا موسكو الروسي (2-0) ليحتل المرتبة الثانية بـ6 نقاط، متقدمًا على البطل الروسي الذي بقي المرتبة الثالثة بـ3 نقاط.

الشوط الأول

بدأ بنفيكا الشوط الأول، بهجوم مباغت بغية إحراز هدف مبكر، في حين قابل مانشستر، الضغط ببرود كبير لامتصاص الحماس البرتغالي.

ومرَّت الدقائق الأولى بسيطرة برتغالية سلبية، وحرمانه مانشستر من بناء الهجمات بأريحية بالضغط القوي على الثلاثي نيمانيا ماتيتش، وهيريرا، ومخيتريان، في وسط الملعب ما جعل لوكاكو، وراشفورد في عزلة تامة بالمنطقة الأمامية.

وصنع الإسباني أليخاندرو جريمالدو، مدافع بنفيكا الحدث في الدقيقة (15)، بعدما اخترق من الناحية اليسرى، ومر من أكثر من لاعب، وأرسل عرضية رائعة قابلها الأرجنتيني راؤول خيمينيز بقدمه بجوار قائم دي خيا.

وقابل لوكاكو، ركلة ركنية في الدقيقة (16) برأسه في العارضة، لكن حكم اللقاء الألماني فيليكس زواير، احتسب خطأ على المهاجم البلجيكي، للتداخل مع حارس بنفيكا، ميل سفيلار.

وبعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، بدأ مانشستر يونايتد في الظهور أكثر بنصف ملعب بنفيكا، وأضاع راشفورد فرصة هدف من مسافة قريبة بعدما قابل عرضية داني بليند من مسافة قريبة برأسه فوق القائم (32).

واخترق نيمانيا ماتيتش، من الناحية اليسرى، دفاعات بنفيكا إلى منطقة جزاء الفريق البرتغالي، وسدَّد قوية في جسد الحارس في الدقيقة (36).

بعدها مباشرة، استغل خوان ماتا، ارتباك دفاع بنفيكا في الدقيقة (37)، وسدَّد كرة قوية، تصطدم بأقدام لاعبي بنفيكا، إلى خارج الملعب.

ودانت أخطر الفرص لمانشستر يونايتد في الدقيقة (41) بعدما انفرد مخيتريان من منتصف الملعب، لكنه تعجَّل وسدَّد من على حدود منطقة الجزاء بعيدة فوق المرمى.

الشوط الثاني

بدأ مانشستر الشوط الثاني، على النسق الذي أنهى به الأول، وسدَّد راشفورد تسديدة قوية من على حدود المنطقة يمسكها بثبات حارس بنفيكا في الدقيقة (50).

وتدخَّل الحارس ميل سفيلار لإبعاد فرصتين خطرتين من ركلتي زاوية، نفذهما راشفورد بالدقيقتين (60، 61).

وأخطأ الحارس ميل سفيلار، في إبعاد تسديدة راشفورد من ركلة حرة من الناحية اليسرى، وأمسك بالكرة ودخل

بها مرماه ليمنح مانشستر يونايتد، التقدم في الدقيقة (64).

وفي الدقيقة (70)، دانت فرصة قريبة لبنفيكا للتعديل عن طريق البديل أندريجا زيفكوفيتش، الذي سدَّد في جسد فالنسيا بدلاً من القائم.

وأجرى مورينيو، تغييره الأول بنزول أنتوني مارسيال، بدلاً من ماركوس راشفورد، الذي خرج من الملعب مصابًا.

وفي الدقيقة (79) مر مارسيال من مراقبه، وبدلاً من التمرير إلى لوكاكو، سدَّد في الحارس لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

وأجرى مورينيو، التغيير الثاني بسحب خوان ماتا، ودخول جيسي لينجارد في الدقيقة (83).

وطالب لاعبو بنفيكا بركلة جزاء في الدقيقة (87) بداعي لمس الكرة يد لوكاكو، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، واستمرت محاولات بنفيكا دون جدوى.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أندرسون لويس دا سيلفا مدافع بنفيكا في الدقيقة (90+2)، لينتهي بعدها اللقاء بفوز مانشستر.

كووورة

شام تايمز

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