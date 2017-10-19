بالفيديو .. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء مباشرة

اجتاح فيديو عنوانه “عفاف الغربي تُلقن درسا للفنانة فيفيان مراد” مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ردود أفعال متباينة، وتضمن الفيديو “طرد” المذيعة التونسية عفاف الغربي، بإذاعة شمس إف إم، الفنانة اللبنانية فيفيان مراد من الأستوديو بشكل غير مباشر وعلى الهواء.

وقد عبرت الغربي عن استيائها من تأخر الفنانة اللبنانية عن موعد المقابلة عند حضور الأخيرة إلى الأستوديو بعد مرور أكثر من ساعتين على الموعد المحدد مسبقا.

وأحرجت الغربي ضيفتها بقولها إن الإعلاميين التونسيين يستقبلون بحفاوة ضيوفهم من الفنانين التونسيين والعرب ومن كل البلدان، لكن أحيانا لا يرّد ذلك بالمثل، وأضافت قائلة: “المفروض اليوم ضيفتنا الفنانة فيفيان مراد التي كان من المفترض أن تصل في وقت أبكر”، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، مشيرة بعد ذلك إلى أن ضيوفها مثل النجم اللبناني راغب علامة أو الفنان التونسي لطفي بوشناق يلتزمون بمواعيدهم رغم نجوميتهم.

وتوجهت الغربي مباشرة إلى الفنانة اللبنانية بسؤالها: “لماذا هذا التأخير؟”، فأجابتها قائلة: “أقدر بأنك لست متفهمة لما حدث معي، أنا وإدارة أعمالي لم ننسّق معك شخصيا، وأعتذر عن هذا التأخير، لكنني لم أكن جالسة واضعة رجلا على رجل”.

وبعدما انتهت فيفيان من كلمتها، ردت الغربي: “ألا تعلمين أن البرنامج بث مباشر؟”، فأجابتها مراد بأن الشخص الذي نسق المقابلة مع الإذاعة هو من سبب لها التأخير. فختمت المذيعة قائلة: “مرحبا بك في تونس، شكرا لك، الوقت انتهى بالنسبة لنا، موفقة إن شاء الله في مسيرتك، شكرا لك على الحضور”.

وما كان من الفنانة فيفيان مراد إلا أن ردّت بالقول في هدوء: “شكرا لأنك أتيت بي إلى الإذاعة لكي تسمعيني هذا الكلام”، فتابعت الغربي: “لقد جئت بك حتى نجري اللقاء، ولكنك تأخرت، لا نستطيع فعل أكثر من ذلك”، ومن ثم غادرت مراد الأستوديو.

شام تايمز

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