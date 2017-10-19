جدل واسع حول ظاهرة غريبة غطت سماء بريطانيا !

شهد سكان #بريطانيا ظاهرة غريبة تجلت بتحول الشمس والسماء إلى ألوان غريبة، ما أثار نقاشا مطولا حول ماهية وكيفية تشكل هذه الألوان.

و أظهرت بيانات مؤشرات غوغل، من خلال استطلاع أجرته تباين آراء المواطنين حول لون السماء، الذي يبدو أصفر يتحول إلى الأحمر والبرتقالي تدريجيا.

وتأتي هذه الظاهرة الغريبة نتيجة الطقس غير الاعتيادي، الذي يمر فوق المملكة المتحدة، بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم، وأدى إعصار أوفيليا إلى هبوب عواصف تحمل معها الرمال والغبار، من جنوب أوروبا وأفريقيا باتجاه بريطانيا.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أن الشمس كانت حمراء اللون والسماء ذهبية في بريستول وديفون وكورنوال، وفقا للتقارير.

وغطى ضباب برتقالي غامض سماء لندن، حيث امتزج الغبار الصحراوي مع السحب، ونشأ إعصار أوفيليا في جزر الأزور، حيث بدأ يتحرك شمالا عبر الصحراء.

وكان لحرائق الغابات في إسبانيا دور هام في تلون الضباب باللون الأحمر.

شام تايمز

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