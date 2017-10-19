لبنان : محاكمة 5 لبنانيين اعتدوا على لاجئ سوري بطريقة وحشية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن “القضاء اللبناني أصدر قراره الظني في قضية التعرّض لأحد اللاجئين السوريين في محلة الدكوانة، والتي تمّ توثيقها عبر ڤيديو انتشر بكثرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فطلب تجريم خمسة اشخاص بينهم قاصر بجرائم اثارة النعرات الطائفية وانتحال صفة أمنية”.

وجاء في وقائع القرار أن “فيلم فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تصويره بكاميرا هاتف خلوي، يُظهر شبّاناً يضربون ويشتمون أحد اللاجئين السوريين”.

وبوشرت التحقيقات ليتبين أن “المدعى عليهم هم : ح.غ، ح.ج، ب.د، ك.هـ، ر.ف (قاصر) أقدموا بتاريخ 18 تموز الماضي على التعرّض لأحد الرعايا السوريين بالضرب والإهانة بعد ان عمدوا الى استجلاء هويّته منتحلين صفة أمنية”.

وقد أوقف هؤلاء في 24 تموز بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران وأخلي سبيلهم بعد أربعة أيام، وقد اعترفوا بما أسند اليهم مبررين فعلتهم بـ “تأثرهم بما جرى في بلدة عرسال من أحداث بين الجيش اللبناني وارهابيين ينتمون الى جماعات سوريّة مسلّحة”، وفق ما نقل الإعلام اللبناني.

وخلص القاضي بدران إلى “الظن بهم بجرائم المادتين 317 عقوبات (اثارة النعرات الطائفية او العنصرية وعقوبتها تتراوح بين سنة وثلاث سنوات) و392 (انتحال صفة أمنيّة وعقوبتها من شهر الى سنتين) معطوفتين على القانون رقم 423 /2012 بالنسبة للقاصر ر.ف واحالهم على المحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن باستثناء القاصر، الذي احاله امام القاضي المنفرد الناظر بقضايا الاحداث في جبل لبنان”.

شام تايمز

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