ألمانيا : القبض على قاتل شاب سوري في ” ديسكو ” .. و صحيفة تقول إن الحادثة سببها ” نزاع حول فتاة “

اعتقلت الشرطة الألمانية شاباً، في مدينة كونستانس التابعة لولاية بادن فورتمبيرغ، الواقعة على الحدود السويسرية، للاشتباه بتورطه في قتل شاب سوري، في بلدية هنشتدت أولسبورغ، التابعة لولاية شليسفيغ هولشتاين.

وقالت صحيفة “هامبورغر آبيندبلات” الألمانية، الإثنين (16/10)، إن نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية، ألقت القبض على الشاب الألباني (22 عاماً)، على الحدود مع سويسرا.

وكانت مذكرة اعتقال قد صدرت بحق المشتبه به الألباني، بتهمة ضرب شاب سوري حتى الموت، في النادي الليلي “جوي”، في هنشتدت أولسبورغ.

وتم نقل الشاب من ولاية بادن فورتمبيرغ، إلى مركز الحجز الاحتياطي، في مدينة نيومونستر، الواقعة في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

وكانت المباحث الجنائية التابعة لمدينة نوردرشتدت، قد أجرت تحقيقات مكثفة لعدة أسابيع، بعد وقوع هذه الجريمة يوم السبت (9/9).

وقام المعنيون بالبحث عن مرتكب الجريمة، معززين ذلك بنشر صورة للجاني، كانت قد أخذت من فيديوهات المراقبة في الديسكو، وتم نشر ذلك في وسائل الإعلام، طلباً للمعلومات ممن يمتلكها، وبالإضافة إلى ذلك، قدم الادعاء العام في مدينة كيل مكافأة قدرها 2000 يورو، لمن يقدم معلومات عنه.

ووفقاً للتحقيقات، فإن هناك شائعات تقول إن جريمة القتل التي ارتكبها الشاب الألباني، لمماثله في العمر، الشاب السوري، وقعت بسبب نزاع حول فتاة.

وتمكن المحققون من خلال أقوال الشهود وتسجيلات كاميرات المراقبة، للتوصل إلى أن كلا الرجلين، (عكس السير دوت كوم)، كانا يتحدثان قبل وقت قصير من وقوع الجريمة، ثم قام الجاني بضرب الضحية بوحشية فظيعة، وبعد أن تلقى الشاب السوري الضربة الأولى في صدغه، سقط على الأرض، وتلقى لكمتين في جبينه.

وأفاد شهود عيان بأنهم يعتقدون بأن الجاني لاعب في إحدى الرياضات القتالية، حيث كانت لكماته سريعة وقاسية للغاية، واستطاع الجاني بعدها التسلل خارج الديسكو.

وقد نقل الشاب السوري الفاقد للوعي إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد بضعة أيام، متأثراً بإصاباته البليغة (كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ).

المصدر : Hamburger Abendblatt

شام تايمز

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