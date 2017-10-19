تركيا : القبض على 3 مهربين من أوكرانيا كانوا يحاولون تهريب عشرات السوريين إلى اليونان

ألقت الشرطة التركية القبض على 51 لاجئاً سورياً، وثلاثة منظمين للرحلة، يحملون الجنسية الأوكرانية، وذلك أثناء استعدادهم للانطلاق من مقاطعة أزينه، بمحافظة تشاناكاله، لجزيرة ميديلي اليونانية.

وقالت وكالة دوغان التركية، الاثنين، إن معلومات وصلت للسلطات الأمنية، بمحافظة تشاناكاله، باستعداد مجموعة من اللاجئين للوصول بطريقة غير شرعية إلى جزيرة ميديلي اليونانية على متن قارب بطول 12 متراً، ويحمل العلم الأوكراني، ومن خلال عملية أمنية اعتقلت 51 سورياً وثلاثة منظمين للرحلة.

وأضافت الوكالة أن منظمي الرحلة اعترفوا أنّهم اتفقوا مع اللاجئين السوريين على دفع ألف دولار لقاء نقل كل شخص، وبذلك تم تحويلهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق.

وصادرت الشرطة القارب المستخدم في الرحلة، وأرسلت اللاجئين إلى إدارة الهجرة في المقاطعة.

المصدر : Hurriyet

شام تايمز

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