محامية فضل شاكر تكشف تطورات قضيته ( فيديو )

قالت محامية المطرب المعتزل فضل شاكر، إن موكلها قريب من نيل البراءة التامة، بعد أسابيع من حكم المحكمة العسكرية اللبنانية بسجنه 15 سنة.

وقالت المحامية “زينة المصري”، إن فضل شاكر يرى الجيش اللبناني الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين.

وبحسب المصري، فإن الجرائم المدعى بها بحق فضل شاكر من قبل النيابة العامة العسكرية سبع، إلا أن موكله أدين بثلاث منها فقط.

والثلاث هي: “تأليف مجموعات عسكرية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرّض للمؤسسة العسكرية، واقتراف فعل بقصد إثارة عصيان مسلّح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، ونقل سلاح حربي غير مرخّص”.

شام تايمز

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